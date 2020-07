NAJNEIZVJESNIJI ODABIR DO SADA: Tko će preuzeti Dinamo? Spominju se brojna velika imena, ali jedan bi bio idealan

U igri je za sada nekoliko kandidata među kojima ima i ponešto velikih i provjereno kvalitetnih imena

Trebao je Dinamo, prema svemu sudeći, preuzeti proslavljeni slovenski strateg s bogatim iskustvom u HNL-u, Matjaž Kek, ali na kraju su preko noći pregovori s “modrima” propali i Slovenac je ostao na klupi svoje reprezentacije. Kek nije htio iznevjeriti Savez i na koncu svoje Slovence i odbio je ugovor života, težak oko 800 tisuća eura, koji mu je Dinamo nudio. Ali što sada? Tko je sada najizgledniji kandidat za preuzimanje aktualnog prvaka Hrvatske?

Iako su se brojni domaći mediji raspisali i ustvrdili kako će Dinamo u budućnosti voditi Zoran Mamić, koji je preuzeo klupu nakon otkaza Igoru Jovićeviću, to zapravo i nije realan scenarij. Mamić vodi svoju pravnu bitku, ima nepravomoćnu presudu za izvlačenje novca iz Dinama, koja bi mogla postati pravomoćna i tada će morati odstupiti iz Dinama. S druge strane nije baš dobro prihvaćen među navijačima i klub dugoročno s njim riskira neki novi bojkot ili nerede na tribinama. Mamić će vjerojatno odraditi ulogu “interim” trenera dok ne dođe netko novi, a sada hoće li to biti tjedan, mjesec dana ili nekoliko mjeseci, vidjet ćemo.

Najzvučnija imena

U igri je za sada, barem se tako priča po kuloarima, nekoliko kandidata među kojima ima i ponešto velikih i provjereno kvalitetnih imena. Najzvučnije bi svakako bilo ono Roberta Prosinečkog. Klupske legende i aktualnog trenera turskog davljenika Kayserispora. No, Prosinečki je klub nakratko izvukao iz nepovoljne situacije i otići će vjerojatno samo ako Kayserispor ispadne iz lige. Pitanje je hoće li Dinamo čekati rasplet situacije u Turskoj, a to bi pak moglo potrajati.

Nadalje, spominje se ime Igora Bišćana, spominjalo se još kada je Nenad Bjelica proljetos odlazio i spominje se sada ponovo. Bišćan je trenutno izbornik U-21 vrste i tamo je tek nedavno došao, a već radi dosta dobar posao. Bišćan je u svim klubovima u svojoj trenerskoj karijeri radio sjajan posao, prati nogometne trendove, ima jasnu filozofiju, preferira mlade igrače, brzo stvara dobar i efikasan sustav. Dakle, bio bi sjajan odabir, ali pitanje je hoće li ga HNS pustiti i želi li on uopće nakon pola godine napustiti izborničku klupu. Nagađalo se čak da bi Bišćan mogao biti i novi izbornik A reprezentacije nakon Zlatka Dalića, a da mu je posao u U-21 samo prijamni ispit.

Rješenja unutar Hrvatske

Dinamo ima rješenja i u svojim redovima. Omladinsku školu Dinama vodi Željko Kopić, provjereno dobar trener koji kao i Bišćan zna s mladima i ima jasnu ideju i filozofiju i koji je radio sjajan posao sa Slaven Belupom, a još bolji s Hajdukom, ali je tamo dobio otkaz ne toliko zbog rezultata koliko zbog unutarklupskih problema i smjene Uprave. Dinamo na raspolaganju ima i Gocu Sedloskog, trenera Dinama 2, ali on je pak tek došao na tu poziciju i možda je preneiskusan za vođenje seniora.

I na koncu dolazimo do možda i najboljeg rješenja za Dinamo, Lokomotivina trenera Gorana Tomića. Tomić već gotovo tri godine radi fenomenalan posao s ekipom s Kajzerice i može se bespogovorno reći da trenutno igraju najbolji nogomet u Hrvatskoj.

Tomić je trenutno, prema skromnom mišljenju autora ovog članka, najbolji trener Prve HNL i svakako jedan od najboljih hrvatskih trenera uopće. Čovjek je u tri godine napravio čudo s ekipom s Kajzerice i prema gotovo svim parametrima idealan je za klupu Dinama.

Zašto je Tomić najbolje rješenje?

Prvo i najvažnije, čovjek je izvrstan taktičar koji je svojedobno imao prilike raditi s jednim od najboljih stratega u povijesti Sven-Goranom Erikssenom, isto tako moderan je trener koji prati nove trendove, u Lokomotivi je uspostavio vrlo kvalitetan sustav i ima jasnu filozofiju od koje ne odstupa. Nadalje, Tomić je u Lokomotivi dokazao da zna odlično raditi s mladim igračima, gotovo svake sezone izbaci dvoje ili troje kvalitetnih mladih igrača, a trenutno ima jednu od najmlađih ekipa u HNL-u i s njom se bori za drugo mjesto, ono koje vodi u Ligu prvaka. A to je upravo ono što Dinamu treba. Bjelica je forsirao “gotove” igrače, dajući pritom mrvice mladim Dinamovim talentima, Jovićević je pak pretjerao i previše rotirao, ali Tomić bi prema svemu do sad viđenom mogao biti idealan.

Zna uspostaviti taj balans, zna spojiti mladost i iskustvo i u Lokomotivi mu to nije bio problem raditi baš svake sezone kada bi Lokosi rasprodavali sve ključne igrače. Tomić se nikada nije bunio već je svaki put iznova, nekada uz malo više muke, nekada malo manje, stvarao novu konkurentnu ekipu. I to je nešto što Dinamu treba, razuman trener koji shvaća politiku kluba i koji će imati strpljenja s ciklusima prodaje i stvaranja nove ekipe. Tomić je, isto tako, jedan od rijetkih trenera u HNL-u koji nikada nije imao ispade, na konferencijama i pred kamerama je uvijek ugodan, elokventan, reprezentativan. Čini se zaista savršenim za Dinamo, a najbolje od svega je to što im je praktički tu pod nosom, na Kajzerici u sestrinskoj Lokomotovi.

Na koncu, Tomiću istječe ugovor s Lokomotivom na kraju sezone i još ga nije produžio, ali moći će doći tek nakon što se odigra finale Kupa, a pitanje je hoće li ga Dinamo čekati.