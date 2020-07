Iako bi bilo fer osvrnuti se na svakog igrača, odlučili smo se za trojicu koja su ostavila najdublji trag ove sezone ili bolje reći polusezone

Da je netko prije otprilike pola godine autoru ovog komentara rekao da će Real Madrid osvojiti La Ligu, da će igrati kvalitetan nogomet, dominirati prvenstvom pogonjeni trojicom, praktički, veterana, Lukom Modrićem, Sergijem Ramosom i Karimom Benzemom i to sve dok je za kormilom Zinedine Zidane, rekao bi vam vjerojatno da niste baš pri sebi.

Činjenica je, Real Madrid ovu je sezonu započeo podosta loše. Pojačanja, skupocjena pojačanja, Eden Hazard, Luka Jović i Eder Militao u potpunosti su podbacila. Očekivalo se da će Real dobiti novu fokalnu točku u Hazardu, novog Cristiana Ronalda, novog tipa koji će sam rješavati protivnike, ali ovaj je došao potpuno nespreman, s viškom kilograma i sa strmoglavim padom forme. Od Karima Benzeme početkom sezone nije se previše očekivalo, zato mu je i dovedena “jaka” i mlada konkurencija, koju je trebao utjeloviti Luka Jović, ali Srbin je na kraju ispao teško razočaranje. Eder Militao trebao je skinuti barem dio bremena koje nosi Sergio Ramos, malo mu olakšati veteranske godine, smanjiti broj utakmica koje mora odigrati, ali, pogađate, ni od njega Real nije previše dobio.

Promašena pojačanja i loš start

Gotovo pola godine ili bolje reći prvo dio sezone Zinedine Zidane je pokušavao s kombinirati s “pojačanjima” i senatorima, ali bio je to debakl “par exellence”. Jović je u prvom dijelu sezone zabio samo jedan gol, Hazard također, ali je barem “ubrao” nekoliko asistencija, dok je Eder Militao bio solidan, ali opet nedovoljno iskoristiv i nepozudan pa ga je Zidane koristio u prosjeku svaku treću utakmicu.

Za to vrijeme momčad su, de facto, gotovo na mišiće, vukli isti oni igrači s kojima je Zidane ranije osvajao Ligu prvaka i očito je u jednom trenutku morao prelomiti. Na polusezoni Francuz je odbacio sve eksperimente i krenuo je u jedinu razumnu misiju, s provjerenim kadrom napasti La Ligu i spasiti što se spasiti da. U tim je trenucima opasno visio posao slavnom Francuzu, u tim je trenucima Luka Modrić bivao na rubu transfera i trpio je žestoke kritike, u tim je trenucima Karim Benzema šutke podnosio udare kritika sa svih strana, a Real se opet proglašavalo najvećim gubitnikom ove sezone. Barcelona ih je “šišala” u prvenstvu, u Ligi prvaka su “kiksali”, netom prije korona-pauze, s Manchester Cityjem, koji je, nota bene, tada također bio u slabijoj formi. Sve u svemu crni se scenarij zimus predviđao Realu.

Prijelomni trenutak

Međutim, ubrzo je uslijedio strelovit uspon za koji su ponajprije zaslužni Luka Modrić, Karim Benzema i kapetan Sergio Ramos. Zidane, koji inače nije na glasu kao vrstan taktičar, trener čiji se potpis na terenu zapravo nikada nije jasno vidio, iako je osvajao tri Lige prvaka za redom, odlučio je prelomiti, ostaviti sve zastarjele postulate Reala po strani i primiti se ozbiljnog posla. Ove zime, barem se to tako nama čini, Zidane je konačno počeo iskorištavati svoje taktičke kapacitete i mogućnosti. Real je konačno prodisao, proigrao, igra je konačno dobila glavu i rep, konačno su se vidjele jasne uloge kod svih igrača, a ne samo kod nekolicine kao što je ranije bio slučaj.

Pojednostavit ćemo maksimalno. Pokušajte izdvojiti najboljeg igrača Real Madrida ove sezone. Je li to Sergio Ramos? Je li Luka Modrić? Karim Benzema? Sjajni mladi Fede Valverde? Probuđeni Thibaut Curtois? Ponajbolji dodavač i dubinski “play” današnjice Toni Kroos? Ranije bi bez previše premišljanja mogli reći da je Cristiano Ronaldo najbolji, da je odmah iza njega Marcelo ili Modrić, ali danas bi se dobro namučili kada bi trebali izdvojiti najboljeg igrača madridske ekipe. I upravo je u tome stvar. Cijela momčad igra dobro, cijela momčad igra na istoj, visokoj, razini i to je nešto čemu svaki trener treba težiti i to je u konačnici najefikasnije rješenje za ostvarenje cilja.

Zidane je u kratkom vremenu stvorio kakav-takav, ne pretjerano moderan i atraktivan sustav, ali djelotvoran sustav. Jasno su se vidjeli mehanizmi, počelo se intenzivno raditi na pressingu u svim segmentima igre, počela se jasno vidjeti geometrija na terenu, Real je počeo igrati okomito, ali opet smisleno i uigrano. Kažemo, nije to razina kvalitete igre kakvu ima City ili Liverpool, ali je znatno bolja od one koju je Real prijašnjih godina “njegovao”.

Osovina Reala

Iako bi bilo fer osvrnuti se na svakog igrača, odlučili smo se za trojicu koja su ostavila najdublji trag ove sezone ili bolje reći polusezone, koji su sačinjavali osovinu Reala, a to su Modrić, Ramos i Karim Benzema. Započet ćemo s ovim potonjim. Skromno je mišljenje autora ovog članka kako je francuski napadač jedan od najboljih napadača u novijoj povijesti nogometa.

Možda malo, ovako na prvu, zvuči nerealno i preuveličano, ali Benzemina uloga u Realu bila je jedna od najtežih i on ju je odradio perfektno. Benzema je jedan od rijetkih napadača koji je bio spreman odreći se postizanja golova, što mu je zapravo trebala biti primarna djelatnost, kako bi omogućio primarno Cristianu Ronaldu nabijanje statistike.

Buđenje Benzeme

Godinama je Benezma bio sluga Ronaldu, otvarao mu je prostor, namještao golove, izvlačio se sa svoje pozicije u “halfspace” kako bi ovaj mogao operirati na njegovu mjestu i trpati umjesto njega. Radio je to šutke, pomirio se s tim da on ne može biti glavni golgeter kluba i posvetio se rudarenju za Ronalda i ostatak zvijezda koje su prodefilirale klubom. Koliko je radio za Ronalda i ostatak momčadi možda najbolje govori statistički podatak asistencija. Beznema ih je u Realu skupio čak 135. Nažalost, javnost je već zaboravila da Benzema može i zabijati, bio je na teškom udaru kritika godinama jer se Real, kao, uvijek morao oslanjati na Ronalda, a Benzema se, prema stavovima mnogih, samo “šlepao”. A to, u suštini, baš i nije bilo tako.

Demantij svima koji su tako mislili, stigao je ove sezone. Benzema je upisao 26 golova i dakako, 11 asistencija jer starih se navika teško riješiti i to sve u 33. godini života. Benzema je, valjda je sad jasno svima, zvijer. Ove je sezone Benzema odigrao čak 47 utakmica za Real, a podjednako je zabijao i u prvom dijelu sezone i u nastavku te nakon korona-pauze. No, golovi u nastavku prvenstva svi su odreda bili ključni za pobjede Reala i može se reći da bez njega Madriđani ne bi uzeli naslov. Sada se zapravo najbolje vidi koliki je kapacitet Francuza. Prilagodio se svima s kojima je ove sezone igrao, a sada kada je konačno dobio priliku posvetiti se i zabijanju golova, a ne samo asistiranju, jasno je da je riječ o trenutno možda i najboljem napadaču svijeta.

Box-to-box Ramos

Idemo dalje, kapetan Sergio Ramos. Čovjek ima 34 godine i odigrao je sve utakmice ove sezone osim one dvije kada je bio pod suspenzijom zbog kartona i jedne kada je imao povredu gležnja. Ramos je srce i duša Reala, lider, produžena ruka trenera, motivator, tip koji je u stanju podići i prodrmati cijelu momčad usred ako se ovi uspiju uljuljkati. Ramos je ujedno, pazite sada, drugi strijelac kluba s 13 golova i, baš kao i Benzema, nerijetko svojim pogocima rješava utakmice.

Zidane je i njega ove sezone podigao na višu razinu. Dakle, pričamo o igraču od 34 godine, koji bi vjerojatno trebao već razmišljati o mirovini i koji bi trebao paziti na minutažu zbog sve većeg rizika od ozljede, a ove sezone Ramos je odigrao možda i najbolju sezonu u karijeri. Zidane je iskoristio njegovu fizičku spremnost i suludi atleticizam te ga je promovirao u prvog pokretača igre i tipa koji prema potrebi obavlja pressing i na svojoj polovici i na protivničkoj. Ramos je, malo čudno zvuči, katkada znao imati “box-to-box” ulogu, što znači iznositi loptu, vraćati se nazad, odigravati vrlo visoki pritisak i već nekoliko sekundi kasnije istrčavati sprint u obranu i dakako, pritom paziti na ofsajd-zamku i sinkronizaciju s ostatakom igrača u liniji. Suludo je to zahtjevna uloga i za deset godina mlađe igrače, a kamoli ne za igrača u 35. godini života. Svaka čast i Virgilu Van Dijku, Kalidou Koulibalyju, Aymericu Laporteu ili tko god već slovi za najboljeg braniča svijeta, ali Ramos, zbog svega što je napravio i načina na koji je napravio, ove sezone zaslužuje titulu najboljeg na svojoj poziciji.

Dozirani Modrić

Ma nema tog medija i stručnjaka koji Luku Modrića nije otpisao već na polusezoni. Mladi Fede Valverde mu je preoteo mjesto na terenu, Zidane ga je počeo sve manje koristiti, natezali su se oko produljenja ugovora i činilo se kako možda neće preživjeti čak i polusezonu u Madridu. No, Francuz je imao plan s Modrićem. Ključno je bilo preseljenje na nešto ofenzivniju poziciju, odnosno polušpicu. Da, Modrić se često znao rotirati s Valverdeom na poziciji centralog veznog, ali primarno je djelovao na višoj poziciji nego inače. Time je drastično žrtvovana njegova statisika, skupio je u prosjeku 43.9 dodavanja, 3.6 dugih lopti i 1.3 ključna, dok je prošle godine u La Ligi, kada je igrao na svojoj primarnoj, imao 55.6 dodavanja, slao je u prosjeku 4.1 dugu loptu i imao je 1.6 ključnih dodavanja.

No, Zidane je napravio vrhunsku stvar s Modrićem. Za razliku od Ramosa koji još uvijek može odigrati 40 i više utakmica u sezoni, Modrić na žalost više ne može i mora ga se dozirati na tridesetak u kojima će dati svoj maksimum. A Zidane je baš to napravio. Dozirao je Modrića cijele sezone, otprilike na jednu utakmicu tjedno i to ne u punoj minutaži i izvlačio iz njega ono najbolje baš u utakmicama kada je to Realu bilo najpotrebnije. Rezultat toga, kao i preseljenja na ofenzivniju poziciju, jest da Modrić ove sezone ima najbolju statistiku golova i asistencija u dosadašnjem dijelu karijere. Nije to naizgled puno, pet puta je zabio i osam puta asistirao, ali opet sve su to bili ključni golovi i asistencije.

Za Zlatnu loptu

Najvažnije je za Modrića reći da je, ponavljamo, povukao u ključnom trenutku i to nakon korona-pauze. Rasturio je protiv Villarreala, Mallorce, Athletica, Alavesa, Granade, dakle u svim utakmicama kada je Realu bilo važno dobiti i odlijepiti se od Barcelone na vrhu. Dirigirao je igrom, distribuirao lopte, proigravao, predasistirao, asistirao, diktirao tempo kao u najboljim danima, povezivao redove, ma, kratko i jasno, igrao je za Zlatnu loptu. Ne čudi stoga previše što u brojni ugledni španjolski mediji proglasili Modrića trenutno najvažnijim i najboljim igračem Reala.

Nažalost, komentar bi bio pregolem da smo se dotakli još nekolicine igrača koji su podjednako zaslužni za uspjeh Reala, poput Tonija Kroosa, Valverdea, Casemira, Marcela, Courtoisa, Mendyja… Previše bi bilo i da smo dublje ulazili u Zidanove taktičke ideje, o kojima smo zapravo i ranije pisali, dovoljno je samo reći da konačno imamo smislen Real koji igra dobar i oku ugodan nogomet i dakako, što se možemo pohvaliti da je Luka Modrić i dalje dio te sjajne momčadi. I bez obzira na ishod u Ligi prvaka, bez obzira na to prođu li City ili ne, za autora ovog komentara, Real ima najbolju nogometnu priču ove sezone.

