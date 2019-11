NAJEŽIT ĆETE SE OD OVIH IZJAVA: Modrić otkrio što ga i dalje motivira da igra za Hrvatsku – ‘Reći ću vam prave razloge’

U Rijeci se u subotu očekuje jako nevrijeme zbog čega bi utakmica mogla biti i otkazana

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je najvažnija kvalifikacijska utakmica za plasman na Euro 2020. U slučaju da Vatreni uzmu barem bod u pretposljednjem, a za Hrvatsku posljednjem, kolu natjecanja po skupinama, Hrvatska će se izravno plasirati na Euro. Poraz bi zakomplicirao stvari jer onda bi ovisili o ishodu posljednjeg kola u kojem Slovačka mora svladati slabašni Azerbajdžan i onda bi preskočila Hrvatsku na ljestvici i gurnula ju prema playoffu Lige nacija.

Uz malu glavobolju kada su u pitanju kalkulacije, stigla je i ona nešto veća. Naime, u Rijeci se u subotu očekuje jako nevrijeme zbog čega bi utakmica mogla biti i otkazana. Sraz sa Slovačkom najavili su na posljednjoj medijskoj konferenciji uoči utakmice, izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić.

O nevremenu i Slovacima

“Nadam se da neće doći do situacije da odigravanje utakmice dolazi u pitanje. Uvjeti će biti kakvi će biti, na to ne možemo previše utjecati i moramo se koncentrirati samo na nogomet. Još ćemo trenirati, ovih dana je bilo dobro, a za sutra je lošija prognoza, a nadam se da to neće utjecati na igru. Slovačka je jako dobra momčad i rezultat od tamo sigurno nije odraz njihove kvalitete. Najjači dio im je vezna linija i tu ćemo morati biti dobri”, rekao je Luka Modrić u uvodu.

“Svaka utakmica je priča za sebe, takva će biti i sutrašnja. Sigurno da možemo izvući mnogo pozitivnih stvari iz prve utakmice, ali svaka je priča za sebe… Igrača kojih nema važni su dio reprezentacije i nedostajat će nam, ali igrači koji će ih zamijeniti. Nadam se bit će na nivou i pokazati kvalitetu za reprezentaciju. Bar je tako bilo do sada, a nadam se da će tako biti i sutra kao i da se izostanci neće osjetiti. Najbitnije da se plasiramo na Europsko prvenstvo, a onda ćemo razmišljati što će tamo biti. Ako Bog da sa sutrašnjim ćemo danom biti sudionici Europskog prvenstva”, rekao je kapetan.

‘Srcem odlučio’

Modrić je zatim otkrio što ga motivira da i dalje igra za reprezentaciju posebice nakon što je uzeo srebro na SP-u.

“Motiv je igranje za Hrvatsku, nositi dres i slušati himnu. Srcem sam odlučio, nisam gledao na sebe hoće li mi to odmoći u klupskom ritmu. Uživam tu, volim igrati za reprezentaciju, to je najveća počast za igrača, a još sam i kapetan. Nadam se da pomažem mladima svojim primjerom i tu sam za njih. To su razlozi zbog koji sam ostao… Nisam ni razmišljao”, rekao je Modrić.

Kako će igrati protiv Slovačke?

“Mi smo momčad koja ne zna igrati na rezultat i ne zna se braniti, naš stil igre je takav da se želimo nadigravati i želimo napadati, a takav ćemo pristup imati i sutra. Nadam se da ćemo odigrati veliku utakmicu i da će nas publika nositi do željenog rezultata… Svjesni smo da pobjedom i remijem idemo na Euro, tako da naravno da pritisak postoji. No, svjesni smo naše kvalitete, igramo kod kuće, imamo navijače iza sebe i imamo dodatan motiv. Oni će nas u teškim trenutcima podignuti navijanjem i bodrenjem. Razmišljamo pozitivno, naravno da ima i drugih opcija, ali nadam se da ćemo se dobrom igrom i uz podršku publike kvalificirati na Euro”, veli Modrić.

‘Neka igraju opušteno’

Zatim je Dalić preuzeo riječ.

“Imali smo tri jako dobra treninga gdje smo svi bili motivirani i ozbiljni. Danas smo imali zadnji i jako bitan sastanak, dečki sve znaju, sve smo odlučili. Tko god izađe dat će sve od sebe, a oni koji će biti u prvih 11 imat će podršku od svih nas i rekao sam im da igraju opušteno. Pritisak postoji, ali mi se moramo opustiti i postaviti kao favoriti te uživati u utakmici i postići željeni rezultat. Bez obzira na vrijeme ili ostale okolnosti, dat ćemo sve od sebe”, rekao je Dalić.

Slična je situacija bila i prije dvije godine kada je Dalić preuzeo momčad na rubu ispadanja iz kvalifikacija za SP.

“Da, situacija je slična onoj u Kijevu, ali pritisak postoji uvijek i on je dobar. Tada je bila odluka hoćemo li uopće ići, a sad je sigurno lakše. Žao mi je što to nismo riješili prije, ali ako Bog da da mi pobijedimo neće biti dodatnih kvalifikacija. Prije prve utakmice rekao sam da nam treba 15 bodova za Euro. Znam da su velika očekivanja, to je normalan pritisak jer igramo doma”, rekao je izbornik.

Gdje se treba igrati?

Smjena generacija? Protiv Slovaka će istrčati dosta mlada momčad.

“Nisam to gledao, ali radimo laganu smjenu generacija. Rekao sam to još na SP-u, trebamo novu krv. Dolaze novi, ali jako su bitni ovi koji su ostali, oni daju ritam”, veli Dalić.

Predsjednik Saveza Davor Šuker planira prijateljsku s Rusima na proljeće, a baš su tada dodatne kvalifikcaije. “Gledajte, kad prođemo ćemo sjesti i razgovarati, ovo sutra je najbitnije, sve drugo je nevažno”, kratko će Dalić.

Bilo je polemika oko toga gdje se treba igrati na Rujevici ili Maksimiru. “Nema smisla o tome govoriti, tu imamo sjajne uvjete i teren, najbolji i Hrvatskoj”, veli Dalić.

Što sprema Slovacima? “Sigurno da oni ne mogu izvući ništa dobrog iz prve utakmice, trebaju promijeniti pristup. Pripremali smo se što bi mi radili u toj situaciji, ne mogu vam otkriti detalje. Ostat će ista formacija koju igramo, nemamo se potrebe prilagođavati, guramo svoje. Mi smo viceprvaci svijeta i prvi u grupi. Nismo plakali koga nema u momčadi, ima tko jedva čeka”, kaže izbornik.

Modrić o Slovacima

Vratio se potom Modrić za mirkofon, a Slovake je zanimalo kako kapetan Vatrenih njih vidi.

“Prije svega, jako dobra ekipa, rezultat iz Slovačke sigurno nije odraz njihove kvalitete. Morat ćemo obratiti pažnju na sve njihove kvalitete, njihov najjači dio je vezna linija. Morat ćemo tu biti dobri, cijela momčad je dobra, ako moram nešto istaknuti, to je veza… Poznajem igrače, naravno. Lobotku dosta bolje jer smo već nekoliko puta igrali protiv Celte. Protiv Mallorce nisam igrao, tako da nisam izgubio. Dobri igrači, sve pohvale”, kaže kapetan.

Koliko će utjecati na ishod to što nedostaje dosta prvotimaca. “Nije utjecalo nikako na nas, igrači kojih nema su važni i nedostajat će, ali igrači koji će ih zamijeniti će odigrati na nivou i pokazati da su s pravom u reprezentaciji. Tako je bilo svaki put, vjerujem da se izostanci neće osjetiti”, smatra Modrić.

Malo je poznato da je Modrić možda trebao igrati u Slovačkoj. Godinu dana prije Tottenhama tražio ga je Pavel Vrba, tadašnji trener Žiline. “Iskreno, nisam znao za tu informaciju”, malo su iznenadili Luku.