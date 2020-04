NAJBOLNIJI TRENUTAK KARIJERE BiH LEGENDE: ‘U Beogradu mi se srušio svijet, nisam mogao vjerovati što mi je izbornik rekao’

‘Najgori trenutak karijere mi je ta utakmica. Imao sam baš veliki motiv da se dokažem’

Legenda bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije, Zvjezdan Misimović, odigrao je 84 utakmice za nacionalnu vrstu i zabio je 25 pogodaka te spada u sam vrh ljestvice najboljih BiH igrača.

No, Misimovića za reprezentaciju veže i jedan vrlo bolan trenutak. Naime, u listopadu 2005. godine BiH je igrala ključnu utakmicu kvalifikacija za SP protiv Srbije i Crne Gore, a trebala joj je pobjeda na beogradskoj Marakani. Misimović se nadao da će, kao jedan od ključnih igrača, tu utakmicu i igrati, ali na koncu ipak nije.

“Najgori trenutak karijere mi je ta utakmica. Imao sam baš veliki motiv da se dokažem. Nekoliko dana ranije smo igrali sa San Marinom i prišao mi je direktor reprezentacije Ahmed Pašalić te rekao da me odmaraju za Srbiju i da neću igrati. Rekao sam OK. U Beogradu sat prije utakmice sastanak, zovu me Pašalić i izbornik Blaž Slišković. Kaže mi Baka: ‘Hasan Salihamidžić igrati desnog beka, hoće da igra naprijed, a Elvir Bolić ima rođendan pa ti moraš na klupu’. U tom trenutku mi se srušio svijet. Nisam mogao vjerovati što se događa”, rekao je Misimović u podcastu oPsajd,

BiH je na koncu izgubila meč s 1:0, ali Misimović ne zamjera Sliškoviću. “Baka je kao trener dobar, donosio je dobre odluke, ali je oko njega bila opasna situacija. Ni s tim Pašalićem ja nisam imao problema, ali čuo sam sve i svašta”, kazao je Misimović.