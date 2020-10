NAJBOLJI IGRAČ CITYJA PONOVNO SE OZLIJEDIO: ‘Kada vas nema pet mjeseci, uvijek postoji rizik od novih ozljeda’

‘Teško je reći koliko će pauzirati, minimalno to može biti od 10 do 15 dana, a možda bude i duže’

Napadač Manchester Cityja Sergio Aguero (32), koji se tek vratio nakon dugotrajne ozljede, ponovno će morati pauzirati, jer je u subotnjem prvenstvenom susretu protiv West Hama zaradio ozljedu mišića.

‘On nam puno nedostaje’

“Kada vas nema pet mjeseci zbog ozljede koljena prilikom povratka na teren uvijek postoji rizik od novih ozljeda. Teško je reći koliko će pauzirati, minimalno to može biti od 10 do 15 dana, a možda bude i duže, tri tjedna ili mjesec dana. On nam puno nedostaje, za ovaj klub napravio je fantastične stvari i on je legenda Cityja. No, nećemo ništa požurivati, vratit će se na teren kada se potpuno oporavi”, izjavio je trener Manchester Cityja Pep Guardiola uoči gostovanja kod Marseillea u Ligi prvaka.

Guardioli nedostaju oba klasična centarfora, jer je na listi ozlijeđenih i Brazilac Gabriel Jesus. No, rekao je da ne žali što u prijelaznom roku nije doveo još jednog napadača.

‘Vodstvo kluba radi najbolje što može, ali…’

“Da bi doveli napadača klase kao što su Aguero i Gabriel Jesus treba vam dosta novaca. Vodstvo kluba radi najbolje što može, ali zbog koronavirusa naši su prihodi pali i nedostajalo nam je financijskih sredstava”, kazao je Guardiola.