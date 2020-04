NAJBOLJI DOKAZ KOLIKO JE BJELICA DOISTA BIO VELIK: Pogledajte kako se Petković oprostio od omiljenog trenera

Bjelica je preuzeo Dinamo u svibnju 2018. godine i na klupi ‘modrih’ ostvario je fantastične rezultate

Kao što se posljednjih dana i najavljivalo, hrvatski nogometni prvak Dinamo raskinuo je ugovor s trenerom Nenadom Bjelicom.

“Građanski nogometni klub Dinamo i gospodin Nenad Bjelica dogovorili su sporazumni raskid poslovne suradnje. Klub zahvaljuje Nenadu Bjelici na dosadašnjoj suradnji i rezultatima koje je ostvario kao trener Dinama,” objavili su iz Maksimira.

Bjelica je u četvrtak stigao u Maksimir na pregovore s čelnicima kluba, a dogovor je postignut nakon više od tri sata. Bjelica je imao ugovor još godinu i pol dana, a po sezoni je bio plaćen oko 1,5 milijuna eura.

Bjelica je preuzeo Dinamo u svibnju 2018. godine i na klupi ‘modrih’ ostvario je fantastične rezultate. Osvojio je dva naslov prvaka, a Dinamo je milimetar i do treće titule. Prezimio je s ‘modrima’ u Europi’ nakon 49 godina čekanja doguravši do osmine finala Europske lige, dok je ove sezone izborio plasman u Ligu prvaka gdje je Dinamo do zadnjeg kola bio i igri za prolaz.

Oproštaj od Bjelice

Od svih trenera u novijoj povijesti Bjelica je ostavio najveći trag kada su u pitanju uspjesi, ali je i među rijetkim trenerima koje su igrači obožavali. Recimo, Bjeličin miljenik Bruno Petković u samo dvije godine je od pričuvnog napadača dogurao do udarne igle Dinama i glavnog napadača u reprezentaciji. On je, stoga, bio prvi koji se oprostio od Bjelice putem društvenih mreža i to na vrlo emotivan način.

“Kao i u svakom odnosu, imali smo uspone i padove, ali smo se uvijek izdignuli i zadržali međusobno poštovanje. Ostat ćete u sjećanju kao trener koji me je najviše naučio o stvarima na terenu, ali i van njega. Hvala Vam na svemu, sretno u budućnosti i srest ćemo se opet”, napisao je Petković.