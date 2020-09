NAJBOLJI DOKAZ DA JE IBRAHIMOVIĆ ČUDO PRIRODE: Zlatan zabio golčinu za Milan, ali jedan detalj je tu doista nestvaran

Nogometaši Milana upisali su pobjedu na startu novog talijanskog prvenstva svladavši kod kuće Bolognu s 2-0 pogocima Zlatana Ibrahimovića.

Švedski veteran je opet odigrao sjajnu utakmicu – u 35. minuti zabio je golčinu vrijednu divljenja kada je na nabačaj Hernandeza glavom sproveo loptu u mrežu, a u 50. minuti je rutinski izveo jedanaesterac za konačnih 2-0.

Ono što valja istaknuti jest činjenica da mu je ovo 16. put da počinje sezonu u jednoj od “ligi petice”, a još više frapira fakt da je do sada zabio sudjelovao u 15 golova na otvaranjima prvenstava, 11 je zabio, a četiri namještao.

15 – Zlatan #Ibrahimovic has been involved in 15 goals in his 16 debut games in the top-5 European Leagues in his career (11 goals, 4 assists). Sprint. #MilanBologna pic.twitter.com/NJgrlU3FXb

Sada je dogurao do 16. gola u otvaranjima prvenstava u najjačim ligama Europe, a usput je po prvi put u karijeru na otvorenju prvenstva uspio zabiti dva gola

Ibrahimoviću je ovo 763. utakmica i 470. gol u profesionalnoj karijeri.

1 – Zlatan #Ibrahimovic has scored more than one goal in his debut game of the season for the first time in his career in #SerieA. Stainless.#MilanBologna pic.twitter.com/HywtTn5neW

