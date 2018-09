NAJBOLJA USPOREDBA MESSIJA I CR7! Legenda koja je igrala uz obojicu: ‘Pomislio sam ‘koji ku*** treba napraviti da se…’

Postoji nešto što ih u potpunosti razlikuje

Možda je Carlos Tevez mogao napraviti i više kroz svoju karijeru da mu je nogomet bio glavna stvar na svijetu, no argentinski napadač u osvrtu na napravljeno može biti itekako ponosan. Igrao je nizom nagrada ovjenčani 34-godišnjak za neke od najvećih klubova svijeta, osvajao nacionalna prvenstva, osvojio Ligu prvaka, branio argentinske boje na Olimpijskim igrama (zlato), na dva svjetska prvenstva, četiri Cope…

Igrao je Tevez i s dvojicom koja su podijelili nogometni svijet, Cristianom Ronaldom i Lionelom Messijem. Prvospomenuti mu je bio suigrač u Manchester Unitedom, drugospomenuti kolega iz reprezentacije, a navedeno možda Teveza čini i idealnim sugovornikom kad je u pitanju usporedba dvojice ponajboljih nogometaša današnjice.

Talent i rad

“Messi? Uvijek kažem jednu te istu stvar. Nikad ga nisam vidio u teretani. Zapravo nisam ga vidio da trenira, ‘štopa’ loptu ili takvo što. Njemu je to prirodno. Prije nije izvodio slobodne udarce, sad loptu posprema u gornji kut. To je zato što je trenirao…”, veli Tevez i okreće se prema opisu Ronalda:

“Po meni on, i prema onome što su nesumnjivo vidjele sve žene, cijeli dan provodi u teretani! (smijeh). Opsjednut je time, cijeli dan je tamo. Biti najbolji i to sve… Nismo počinjali treninge prije devet, stizali smo ondje u osam, a luđak je već bio na licu mjesta. Dođete i u 7:30 a on je tamo. Pomislio sam ‘koji ku… treba napraviti da se dođe prije njega?’ Jednom sam došao u 6 sati… Bio je ondje! Ma daj!”