NAJBIZARNIJI GOLMAN SVIH VREMENA: Pogledajte kakva je dva gola primio i odakle – u razmaku od samo minute

Bizarna scena mogla se vidjeti na nedjeljnom ogledu japanskih drugoligaša

Rodila majka dva sina, jedan pametan, drugi golman. Šalimo se, bez ljutnje. Uloga vratara u nogometu nikada nije bila važnija nego što je danas, on je praktički i pokretač akcija i čuvar mreže, posljednja linija obrane i začetnik napada. Barem većina vratara, ali to se zaista ne može reći za ovog Japanca jer on je svojoj momčadi samo teška anomalija. Bizarna scena mogla se vidjeti na nedjeljnom ogledu japanskih drugoligaša Motedia Yamagae i Ehime, a za nju je zaslužan vratar Masahiro Okamoto.

On je ničim izazvan počeo šetati sredinom terena, valjda misleći da će time napraviti nešto konstruktivno pri napadu. Glupost je napravio još kada je njegova ekipa imala minus od samo jednog gola, dakle mogli su se vratiti ili preokrenuti, ali onda je vratar otišao na ekskurziju do centra. Čim su to vidjeli protivnici, koji su isto bili šokirani, odlučili su okušati sreću. Prvo je Nakamura sa šezdeset metara pogodio prazan gol, a onda se dogodilo nešto još bizarnije.

Prekaljeni vratar

Naime, Okamoto je odmah u sljedećoj akciji opet otišao na centar. Ovaj put je Sakamoto s pedesetak metara opalio i pogodio. Masahiro Okamoto nije klinac niti je tek počeo igrati nogomet, ima 36 godina i do sada je skupio 250 nastupa, dakle riječ je o prekaljenom čuvaru mreže. Zašto je napravio dva ovako belsava poteza to samo on zna, ali sumnjamo da će tako skoro stati na vrata Ehimea, gdje je zapravo na posudbi, a dvojimo da će ga i njegov matični JEF United htjeti natrag na svojoj gol-liniji.