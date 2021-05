Foto: Screenshot: You Tube

‘Jednog dana igrat ću za reprezentaciju’

Proslavljeni hrvatski nogometaš, ratnik velikog slavonskog srca i vlasnik srebra sa SP-a u Rusiji s Hrvatskom Mario Mandžukić, danas slavi 35. rođendan. Još kao dijete osjetio je ratne strahote i s roditeljima je otišao iz Odžaka u Bosni u Njemačku u grad Ditzingen blizu Stuttgarta i tamo počeo trenirati nogomet u klubu u kojemu je igrao njegov otac.

Drugačiji od drugih

Odmah je pokazao da je drugačiji klinac od ostalih a kad se obitelj nakon rata vratila iz Njemačke u Slavonski Brod, završio je u Marsoniji u mlađim pionirima gdje je bio trener Damir Ruhek koji mu je pomogao. Igrao je i u gradskom niželigašu Željezničaru, a nakon toga ponovno je jednu sezonu odigrao za Marsoniju. U lipnju 2005. prešao je u NK Zagreb i zaigrao u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi.

U dresu Zagreba, na Dvoranskom prvenstvu HNL, u sezoni 2005./06. izabran je za najboljeg igrača prvenstva, a na istom natjecanju u sezoni 2006./07., bio je najbolji strijelac. Ćiro Blažević ga je u Zagrebu volio, specifičan trener za svog je specifičnog igrača odmilja znao reći da je “đilkoš”, iako je Mario Mandžukić poslije u novinama zamolio sve one koji pišu o njemu neka ga prestanu oslovljavati riječju “đilkoš”, bez obzira hvali li ga se ili kritizira, jer on to nije.

Da, uvijek je Mario bio nekako svoj, drugačiji, kako na travnjaku tako i karakterno. U srpnju je 2007. završio u Dinamu, koji ga je za 1.3 milijuna eura doveo kao zamjenu za Eduarda Da Silvu. Iste godine samo u 17. studenog 2007. debitirao je za reprezentaciju Hrvatske u (nevažnom) kvalifikacijskom porazu u Makedoniji. Za Hrvatsku je na kraju odigrao 89 utakmica uz 33 gola.

Mandžukić se brzo isplatio i zagrebačkim plavima, sjajna predstava u Amsterdamu donijela je Dinamu Europsku ligu a Mandžukiću samopouzdanje za uspjeh u modrom dresu. U narednom razdoblju nametnuo se kao prvi napadač maksimirskog kluba u čijem je dresu u sezoni 2008./2009. bio prvi strijelac lige, a nakon toga uslijedio je inozemni angažman u Njemačku, prvo 2010. u Wolfsburg a nakon toga 2012. u bavarskog velikana Bayern iz Munchena, najviše zahvaljujući odličnom nastupu na Europskom prvenstvu u Poljskoj i Ukrajini, kojem je prethodila sjajna sezona s Wolfsburgom u Bundesligi.

Osvajač Lige prvaka

Na ulasku u 2013. godinu bio je i vodeći strijelac Bundeslige a s Bayernom je te godine uzeo i Ligu prvaka. U završnici protiv Borussije Dortmund postigao je prvi pogodak na utakmici i tako postao prvi Hrvat u povijesti koji je postigao pogodak u završnici tog natjecanja. Poslije toga, otišao je prvo u Atletico Madrid i nakon toga u Juventus. U kojem god klubu igrao, Super Mario je zabijao i bio bitan nogometaš. Nakon toga uslijedila je kratka epizoda u Al-Duhailu a sad Mario brani boje Milana. Jasno kako je njegova karijera na zalasku, a surfajući You Tube kanalom naišli smo na zanimljiv video iz 2005. godine kad je imao svega 19 godina, prije nego što je otišao u Zagreb. Tada je igrao drugu ligu sjever s Marsonijom i bio uz Sašu Musu najbolji igrač tog slavonskog kluba, te uz Alića i najbolji strijelac kluba.

“Stavio sam si neke visoke ciljeve koje želim dostići. I reprezentacija je isto jedan od ciljeva”, kazao je mladi Mario Mandžukić. Pogledajte i sami što je u intervjuu kazao mladi Mario Mandžukić kojem i redakcija Net.hr-a čestita rođendan.

