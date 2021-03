NAGLE PROMJENE NA HRVATSKOM TELEVIZIJSKOM TRŽIŠTU: Evo gdje ćete uskoro moći gledati HNL, Ligu prvaka, Europa ligu…

A1 i Sport Klub nisu se uspjeli dogovoriti oko produljenja dugogodišnje suradnje

A1 mreža objavila je u ponedjeljak kako od 29. ožujka u svojoj televizijskoj ponudi više neće imati kanale Sport Kluba, sportske kanale na kojima se prenose utakmice Premiershipa, La Lige i ostalih zanimljivih sadržaja iz svijeta sporta, poput Formule 1.

A1 i Sport Klub nisu se uspjeli dogovoriti oko produljenja dugogodišnje suradnje pa će ti kanali od kraja mjeseca biti dostupni na svim drugim operaterima osim na kanalima A1 mreže.

Međutim, korisnici A1 mreže dobit će umjesto kanala Sport Kluba kanale Arene Sport i to od 29. ožujka.

“Svi A1 TV korisnici u promotivnom će razdoblju od 29. ožujka do 1. srpnja imati dostupne Arena Sport 1 – 6 kanale u svojem osnovnom TV paketu, bez dodatne naknade, dok po isteku promotivnog razdoblja cijene TV paketa ostaju iste kao i prije dolaska Arene Sport na A1 TV. Nova, ekskluzivnija i atraktivnija ponuda sportskih programa istovremeno će zamijeniti Sport Klub kanale, koji više neće biti u ponudi od 29. ožujka. Unatoč svim našim nastojanjima da osiguramo nastavak prikazivanja tih kanala, vlasnik TV prava uz gubitak nekih atraktivnih natjecanja postavio je neprihvatljive uvjete za produljenje ugovora. Njihovim prihvaćanjem, pružanje TV usluge našim korisnicima više ne bi bilo moguće pod jednako povoljnim uvjetima”, priopćili su iz A1.

Gdje gledati što?

Arena Sport će i dalje biti u ponudi MAX TV-a i Evo TV-a, ali sad će se emitirati i na A1. Dobre su to vijesti za korisnike A1 mreže jer će Ligu prvaka od 2021./22. sezone ponovo prenositi Arena Sport, a prenosit će i Europa ligu te Konferencijsku ligu u kojima će igrati ostali predstavnici Prve HNL. Arena također uzima prava prijenosa na La Ligu, a HNL ostaje na Areni do kraja sljedeće godine kada prava na hrvatsku ligu stječe švedska tvrtka Endorphin Magine koja najvjerojatnije neće osnivati svoju platformu već će prava prodati nekoj od postojećih televizija, a ta prava navodno želi uzeti baš Arena Sport i to do 2023. godine. No, o tome će se razglabati tek kasnije.

SK će tako ostati bez svoje druge najjače force iza Premiershipa, La Lige, ali uzimaju Formulu 1 i bit će ekskluzivni vlasnik prava na Bundesligu te će i dalje prenositi Premiership na koji imaju prava do kraja sljedeće sezone.

Što se košarke tiče, NBA, ABA i HT lige njih će i dalje prenositi Arena Sport, dok Euroligu i Eurokup prenosi SK. Kompletan ATP i WTA tenis te Wimbledon ostaje na SK, a ostale Grand Slamove prenosit će Eurosport. Također SK i dalje prenosi NFL i NHL.

Što se hrvatske nogometne reprezentacije tiče, HRT je osigurao prava za prijenos Eura te SP-a u Kataru 2022. godine.