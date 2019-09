NA STRANU REMI PROTIV AZERBAJDŽANA, VIŠE OD TOGA BOLI JEDNA DRUGA STVAR: ‘Takve stvari se ne smiju događati’

‘Na stranu gol, on tu nije toliko bitan, nego je bitna reakcija u obrani’

Hrvatska nogometna reprezentacija u svom je petom nastupu u skupini E kvalifikacija za EURO 2020. na gostovanju kod Azerbajdžana u Bakuu u ponedjeljak navečer odigrala samo 1:1 (1:0).

Svjetski doprvaci odlično su započeli susret i poveli u 11. minuti iz kaznenog udarca kojega je realizirao kapetan i slavljenik 34. rođendana Luka Modrić, no Azeri su uspjeli poravnati u 72. minuti preko Tamila Kalilzadea. No, više od propuštene pobjede i prosutih tri boda protiv Azera boli način na koji smo dobili taj pogodak za 1:1.

Pogledaj fotogaleriju

[FOTO] AZERBAJDŽAN – HRVATSKA 1:1; Vatreni nisu uspjeli uzeti bodove u Bakuu; Azeri su nam zabili nevjerojatan gol u drugom dijelu

Jocker s klupe posramio obranu Vatrenih

Jocker s klupe Nikole Jurčevića doslovno se prošetao kroz obranu Vatrenih. Karlo Bartolec i Dejan Lovren loše su reagirali, poput kakvih amatera, te su Azeri pogotkom sami sebi dali jednu injekciju samopouzdanja te do kraja dvoboja napadali, zadavajući glavobolje našim nogometašima i izborniku Zlatku Daliću.

Dojam je kako smo u drugom poluvremenu spašavali bod, a ne lovili sva tri…

‘Sigurno da se onakav pogodak kakav su nam zabili Azeri ne smije dogoditi’

“Sigurno da se onakav pogodak kakav su nam zabili Azeri ne smije dogoditi. Na stranu gol, on tu nije toliko bitan, nego je bitna reakcija u obrani. Znamo kakve vrhunske igrače imamo u obrani. To se protiv Slovačke nije događalo. No, danas je čovjek prošao kao da ih nema. Takve stvari se ne smiju događati”, kazao nam je bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske Nikola Pokrivač, koji je za reprezentaciju Hrvatske zaigrao u 15 utakmica, bio i član Vatrenih na Europskom prvenstvu 2008. godine u Austriji i Švicarskoj za koju je u svakom trenutku davao sve od sebe, zadnji atom snage, na turniru na kojem je pod vodstvom izbornika Slavena Bilića Hrvatska bila na korak od plasmana u polufinale natjecanja…

Pogledaj fotogaleriju

VATRENI SU PROPUSTILI VELIKU PRILIKU, NO NAJGORE TEK SLIJEDI: Evo kakav ih gust raspored čeka do kraja kvalifikacija

U dresu zagrebačkog Dinama Pokrivač je osvojio po dva naslova prvaka i kupa Hrvatske, dok je s Rijekom također osvojio trofej (kup). Do inozemnog trofeja Nikola je stigao u dresu austrijskog Red Bull Salzburga s kojim je u sezoni 2009/10. osvojio tamošnje nacionalno prvenstvo. Stoga, s takvim nogometnim CV-om itekako je idealan sugovornik, pogotovo za ovu utakmicu i viđeno u njoj…

‘Ne znam je li ova utakmica u Slovačkoj toliko iscrpila energiju kod naših igrača’

“Iskreno, ne znam je li ova utakmica u Slovačkoj toliko iscrpila tu energiju. Istina, bilo je samo tri dana od utakmice u Trnavi do ove u Bakuu. No, kad se pogleda kvaliteta između Azerbajdžana i Hrvatske, nikoga se naravno ne smije podcijenjivati, ali razlika je prevelika. Tko god igrao za Hrvatsku, na svim pozicijama Vatreni imaju bolje igrače. Trebali su to, po meni, bolje odraditi od samo neodlučenog ishoda. Još prije su Azeri, kad su remizirali s Hrvatskom, pokazali da su neugodni, kao što su pokazali isto protiv jednog dobrog Walesa. Isto su primili pogodak u posljednjim minutama za 2:1. Nisu imali sreće u toj utakmici, ali danas protiv Hrvatske im se to vratilo. Na kraju je ovih 1:1 najrealniji rezultat”, objašnjava nam Pokrivač.

Mogli su Vatreni i izgubiti. Prvih 20 minuta bio je atomski nogomet od strane Hrvatske, a sve poslije siromašni…

Pogledaj fotogaleriju

‘Pred kraj su Azeri imali pritisak, sva sreća da nisu zabili’

“Pred kraj su Azeri imali pritisak, sva sreća da nisu zabili. Da smo uzeli tri boda, bili bi smo jako blizu plasmana na Euro. No, mi uvijek moramo ići težim putem. No, mi smo Hrvatska i vjerujem da ćemo na kraju izboriti vizu za EP. Protiv boljih momčadi igramo bolje, to je moj dojam. No, ne sumnjam u naše nogometaše. Vjerujem da se onakva utakmica kao u Budimpešti više ne može ponoviti u ovim kvalifikacijama protiv Mađarske, ma niti da igramo kod njih, a kamoli u Splitu. Sve osim tri boda protiv Mađarske i Slovačke na našem travnjaku je neuspjeh”, zaključio je Nikola Pokrivač.

Azerbajdžanu je ovo prvi osvojeni bod u ovim kvalifikacijama

Vrijedi spomenuti kako je ovaj bivši hrvatski nogometni reprezentativac, uz spomenute klubove, igrao tijekom svoje karijere još za Varteks, Monaco, Inter, Šahtar iz Karagandija i Slaven Belupo. U Monacu se, pak, zadržao jednu sezonu, odigravši 36 utakmica uz tri postignuta pogotka i jedno dodavanje. Što se tiče Hrvatske, ovim bodom je zasjela na vrh ljestvice sa 10 bodova iz pet susreta, slijede Mađarska s devet te Wales i Slovačka sa po šest bodova, a sve te tri reprezentacije odigrale su po četiri susreta. Azerbajdžanu je ovo prvi osvojeni bod u ovim kvalifikacijama te je i dalje uvjerljivo posljednji.

Od 20.45 sati u ovoj skupini će u Budimpešti igrati Mađarska i Slovačka. Plasman na EURO izborit će dvije prvoplasirane reprezentacije. Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati 10. listopada protiv Mađarske u Splitu na, vjerujemo, prepunom Poljudu.