NA POVRŠINU IZAŠAO DETALJ KOJI NITKO NIJE PRIMIJETIO ZA VRIJEME UTAKMICE: ‘To je velika greška Dalića i struke koja je uvjetovala porazu’

Porazgovarali smo s poznatim hrvatskim trenerom Ilijom Lončarevićem o sinoćnjem debaklu Vatrenih protiv Španjolske

Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je otvorila natjecanje u Ligi nacija debaklom u Elcheu izgubivši od Španjolske s 0-6, što je najteži poraz ‘Vatrenih’ u povijesti.

Golove za Furiju zabili su Saul Niguez u 24. minuti, Marco Asensio u 33.,, Lovre Kalinić u 35. autogol, Rodrigo u 49. minuti, Sergio Ramos u 57. i Isco u 70. Posebno je bio raspoložen igrač Reala Asensio koji je nam je zabio dva gola, jer je Kalinić zatresao svoju mrežu nakon njegovog udarca, te upisao i dvije asistencije…

Spain 6-0 Croatia Croatia's biggest defeat ever 😬 pic.twitter.com/jMCh1vUpZP — Bleacher Report (@BleacherReport) September 11, 2018

Noć za zaborav

Jednom rječju, bila je to noć za zaborav. Nakon veličanstvenog uspjeha Vatrenih na SP-u, doživjeli smo bolni udarac, lupili glavom o pod, u pravom smislu te riječi.

Neki će reći kako ne treba raditi dramu oko toga, ali poraz od 6-0 u ulozi svjetskog doprvaka u kojoj smo došli na jug Španjolske itekako je bolan i neugodan, da ne upotrijebimo neku težu riječ. Jer, ispisali smo crno poglavlje hrvatske reprezentativne nogometne povijesti u prvoj službenoj utakmici nakon svjetskog srebra…

‘Komplicirano je objasniti zašto se ništa nije poduzelo’

“Teško je to komentirati, neću reći da je komplicirano naći razloge poraza, to je lako. No, komplicirano je objasniti zašto se ništa nije poduzelo da do toga ne dođe. Nije stvar u iznenađenju u ovom slučaju. Naše stanje je normalna posljedica drugog mjesta i euforije koju mi Hrvati znamo izazvati u pobjedama i porazima”, kazao nam je u uvodu razgovora poznati hrvatski trener, 73-godišnji ugledni nogometni stručnjak Ilija Lončarević i nastavio:

Spain vs Croatia (6-0) – All Goals & Highlights (2018): https://t.co/6Jan0aUdPy via @YouTube — Cristiano Ronaldo (@CR7__Juventus) September 11, 2018

“U pobjedama si radimo medvjeđu uslugu za budućnost, jer se iz te euforije jako teško vratiti se nazad u zbilju, u stvarnost. Nešto što nisu do kraja stručni štab i igrači shvatili je to da smo mi u tom stanju koje sam opisao, a da su Španjolci u sasvim kontra stanju. Znači, imali su katastrofalan rezultat za njih na SP-u i bili su izrazito motivirani protiv druge reprezentacije svijeta. Koliko se moglo primjetiti, mi od toga ništa nismo uzeli u obzir. Čak mi se čini da je sama reakcija izbornika Zlatka Dalića u toku utakmice išla isključivo u pravcu nekog plana u smislu mijenjati tri igrača, kakav god bio rezultat jer, eto, takav je plan. Ako je to tako, a čini mi se da je, s tim se baš ne slažem i ne mogu se složiti. Jer je autoritet reprezentacije i hrvatskog nogometa na prvom mjestu od nekog dnevnog plana da treba igrati ovaj ili onaj igrač”.

⚽ #NationsLeague – Europe ⚽️ FULL TIME: Spain defeat Croatia 6-0. La Roja are now two wins out of two in the competition.#ESPCRO #UnaNuevaIlusión #Vatreni pic.twitter.com/1UfwsPlyt9 — SBOBET (@SBOBET) September 11, 2018

Hrvatska je dobro ušla u utakmicu (ako gledamo prilike) i u prvih 20 minuta je imala tri šanse koje su promašili Rakitić, Santini i Perišić, no potom je uslijedio potop i katastrofa nedostojna svjetskih doprvaka. Je li Vatrenima kumovao najavljeni visoki presing Španjolaca?

‘Ušli smo u utakmicu neoprezno’

“Ma to nema veze s takvim porazom. To bi moglo imati veze da mi u nekom dijelu utakmice nemamo odgovor na tako nešto, a zapravo to se nama ne može dogoditi jer mi imamo odgovore za to, imamo vezne igrače na visokom tehničkom i taktičkom nivou, oni na to ne bi mogli odgovoriti. Problem je u tim nekim situacijama koje mi očito ne možemo prevagnuti. U psihološkom stanju momčadi ne možemo u utakmici promijeniti, iako su vjerojatno pokušavali doskočiti tom problemu”, objašnjava nam Lončarević i dodaje:

“Smatram da je prva greška bila ta što smo ušli u utakmicu neoprezno, ne uzimajući u obzir ta dva važna faktora, naše psihološko stanje i psihološko stanje Španjolaca. To su dva dijametralno suprotna stanja. S obzirom kakva je reprezentacija Španjolska, njihov artizam u stvaranju akcija, igre, čuvanju lopte itd, je samo doprinjelo ovom porazu jer mi, takvi kakvi jesmo, nismo se tome mogli oduprijeti. To je jedna velika greška koja je uvjetovala ovom porazu, siguran sam u to. Iz te greške se više nije moglo izaći, nažalost. Nisam primjetio nikakvu reakciju koja bi išla u prilog tome da je struka pokušala nešto promijeniti u ovoj utakmici. Apsolutno nikakvu reakciju nisam vidio”, zaključio je Ilija Lončarević.