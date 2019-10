NA POVRŠINU ISPLIVAO DETALJ KOJI SE NIJE VIDIO NA TV-U: Je li sad jasno zašto je Bjelica tako odlučio? ‘Bilo bi pogubno za Plave da to nije napravio’

Razgovarali smo s Igorom Pamićem koji nam je prokomentirao sinoćnja događanja na Etihadu

Hrabri i obrambeno disciplinirani Dinamo i moćni i ne baš efikasni Manchester City! Tako bi smo u jednoj rečenici opisali sinoćnju utakmicu 2. kola skupine C Lige prvaka između prvaka Engleske i Hrvatske. Nismo očekivali puno na Emiratesu, ali smo se nadali čudu! Nekako su nas plavi lavovi i Nenad Bjelica naviknuli u posljednjih godinu i pol na sjajne rezultate, veselja, na nogometnu renesansu u Maksimiru…

Plavi lavovi

Borili su se Modri uistinu kao lavovi, branili su se disciplinirano, požrtvovano do bola, ginuli jedan za drugog. Ipak, nisu mogli izdržati baš sve nalete moćne Guardioline momčadi koja je igrala strahovito visokim tempom. Moralo je negdje puknuti, prije ili kasnije, naleti se nisu mogli izdržati. Niti jedan poraz nije dobar, ali dinamovci nisu razočarali…

Mnogi su im prije ogleda na Etihadu predviđali visok poraz, no to se nije dogodio. Nije to više onaj Dinamo koji je nekad u Ligi prvaka doživljavao poniženja, nego Dinamo za kojeg jedan Pep Guardiola ima samo birane riječi… Da, tek sad vidimo što znači ona visoka pobjeda protiv Atalante. Ne samo za ugled, nego i za stanje u grupi…

‘Za napraviti štetu jednom Manchester Cityju u gostima ti moraš zabiti gol’

“Očekivali smo takvo nešto u ovoj utakmici na Etihadu, ali nismo znali kako će Dinamo reagirati. U suštini, pa ja bih rekao koliko će City pustiti. U drugom smo poluvremenu vidjeli da, kad su Građani stisnuli gas, prebacili u viši stupanj prijenosa, da su Plavi teško izlazili van s loptom, dolaze do opasnih situacija.

Za napraviti štetu jednom Manchster Cityju u gostima ti moraš zabiti gol. Nažalost, Dinamo ga nije zabio. Po meni, imali su samo petnaest minuta igre. Znači, od desete do dvadeset i pete minute. Vidjelo se da su ušli u mlin, da su pali pod pritiskom, da su jednostavno griješili individualno, što Dinamo inače nije radio. Nakon toga su se opet digli i na kraju odigrali, po meni, odličnu utakmicu. Znam da je to možda glupo kazati kad netko izgubi 2:0, ali za dobit Cityja ti moraš odigrati savršeno. Dinamo je odigrao odlično, ne savršeno, ali odlično”, kazao nam je bivši nogometaš, ikona HNL-a, sad trener Igor Pamić (49.).

Raheem Sterling ušao s klupe i pokazao klasu

Koliko je moćan City i kakve igrače ima taj klub u svom rosteru svjedoči i to da je jedan Raheem Sterling, elitni engleski reprezentativac, sjedio na klupi, a odmah po svom ulasku u igru pokazao klasu, prvo zabivši gol za 1:0, a uz to napravio je očitu razliku na travnjaku. Nogometnim žargonom, pokazao je klasu. Koliko je to paklen igrač govori podatak da je u Ligi prvaka sudjelovao u posljednjih 18 golova Cityja. Zabio je 11 i sedam puta asistirao…

“Da, to je ta razlika. Uvijek govorim da se može dogoditi iznenađenje, kao što sam najavio i uoči Atalante. No, moramo znati da je Atalanta ipak sporija momčad od Man Cityja, što nama sigurno više odgovara. Šahtar će biti opasniji od Atalante, budite sigurni. City je vrh europskog i svjetskog nogometa i normalno da se mora vidjeti razlika i kvaiteta, koja je i momčadski i individualno na vrhunskoj razini. Tako da… Ja bih samo okaraktirizirao Dinamo na način da istaknem da je odigrao onoliko koliko je u tom trenutku bilo i moguće protiv jedne tako snažne momčadi”, objasnio nam je Igor Pamić.

Ista formacija kao i protiv Atalante?

Bjelica se odlučio protiv Cityja zaigrati s isti igračima i u istoj formaciji 3-5-2 kao što je to bio slučaj protiv Atalante, da bi se tijekom utakmice to pretvorilo u 5-3-2. Ok, pobjednička formacija i momčad, neke stvari se ne mijenjaju, pogotovo ne nešto što ti je dalo ploda do sad. No, je li to bio dobar potez Bjelice, ako se uzme u obzir da su se Građani dobro spremili za utakmicu, da je Pep Guardiola skautirao i analizirao upravo utakmicu protiv Atalante? Stoga, legitimno je za očekivati da Guardiola bude spreman upravo na tu formaciju… Bi li Bjelica, kojim slučajem, možda više profitirao da je napravio možda neko iznenađenje u formaciji, odnosno u sastavu?

“Gledajte, to su igrači u Cityju koji mogu adekvatno odgovoriti na sve protivničke eventualne zamke. Oni su sposobni apsorbirati svaku izmjenu sustava suparnika tijekom igre da ne budu okrznuti. Međutim, Bjelica nije igrao 3-5-2, nego je to bilo očekivanih 5-3-2. Bjelica je znao da će se morati braniti. Bilo bi ludilo da ideš u takvu jednu utakmicu, misleći da ćeš dominirati, da ćeš biti u posjedu… Dinamo je po centrali imao tog jednog igrača poput Oršića i Petkovića, koji se znaju zavući direktno u šansu. Znači vrlo se teško moglo kroz igru, pa preko boka, i tako to… Mislim da je Bjeličina ideja dobra, pogotovo zato što si ne možeš ništa niti zamjeriti. I sam znaš da si protiv Atalante blistao, igrači su se već naviknuli na taj sustav, i uz to znaš da ćeš se braniti. Tako da po meni Bjelica je napravio dobar potez. Igrati s igračem manje u obrani u ovakvoj utakmici protiv Cityja bi bilo vrlo opasno, da ne kažem pogubno”.

O Bad Blue Boysima

I za kraj Pamić se osvrnuo na briljantnu predstavu Bad Blue Boysa na tribinama Etihada, koji su nadglasali više od 40 000 domaćih navijača, i Englezima očitali navijačku lekciju…

“Ma svi znamo da su naši navijači fenomenalni. Još kad ne bi radili neke gluposti, ali dobro… Naši navijači su čudesni, prepuni strasti i ljubavi prema klubu, reprezentaciji Hrvatske… I s te strane moramo biti zadovoljni jer nikakvih problema nije bilo. Dečki su bili fenomenalni. Sigurno je to jedan plus za hrvatski nogomet, sigurno da takvo što igračima puno znači. Navijači su jako bitni, to je jedan jako bitni segment u nogometu”, zaključio je Igor Pamić.

