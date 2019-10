NA POVRŠINU ISPLIVAO DETALJ KOJI DOSTA TOGA GOVORI: Hrvatska je razotkrivena u Cardiffu; Nije panika, ali jedna stvar ipak brine

‘Naši najklasniji igrači su vezni igrači Modrić, Kovačić, Rakitić, a oni rijetko dolaze u završnicu. Tu leži i naš najveći problem’

Nećemo po dobrom pamtiti jučerašnji nastup Vatrenih u Cardiffu protiv Walesa (1:1) u pretposljednjem 7. kolu eurokvalifikacija u skupini E.

Bez obzira na bod s kojim smo napravili još jedan korak bliže prema plasmanu na završni kontinentalni turnir protiv, nominalno, slabije momčadi, previše nam se pehova dogodilo i to nije dobro…

U 89. minuti kapetan Vatrenih Luka Modrić šepajući, uz pomoć liječničke službe, morao je napustiti travnjak nakon sudara s Harryjem Wilsonom, prilikom pokušaja jednog čisto profesionalnog prekršaja od strane Luke. Na svu sreću, prema prvim informacijama ozljeda nije teže prirode i za nekoliko dana bi se trebao vratiti nogometu…

Bez Lovrena i Vide protiv Slovačke

Kovačić je također teren na kraju prvog dijela napustio šepajući pa nije mogao igrati u drugom poluvremenu, a zamijenjena je bila i naša udarna napadačka igla Bruno Petković u drugom dijelu nakon jednog udarca u gležanj.

Za sljedeću utakmicu protiv Slovačke u studenom nemamo Dejana Lovrena zbog kartona kao ni Domagoja Vidu. Loša utakmica u Cardiffu, bez obzira na bod i portvovnost naših izabranika…

Scenarij iz Walesa već je viđen u ovim kvalifikacijama i tako je tipičan za Hrvatsku. Sjajan početak, odigramo odličnu akciju i zabijemo gol, imamo željeno vodstvo, slavimo, sve dobro izgleda u tom trenutku. I onda na kraju ništa…

Tako je bilo u Budimpešti, identično smo ponovili u Bakuu protiv Azerbajdžana Nikole Jurčevića i sinoć na Cardiff stadionu, pred oko 32 000 ljudi, od toga 1600 naših navijača…

Izbornik Dalić odlučio se na Otok u vatru poslati mlade adute što su bile ukupno tri izmjene u odnosu na Split (uvjetovane ponajviše izostankom Brozovića).

Tako su prvi put u A reprezentaciji zajedno od prve minute zaigrali Josip Brekalo i Nikola Vlašić, duet budućnosti Vatrenih, igrači spremni za velike stvari. Uz njih, startao je i Mateo Kovačić…

I upravo je taj dvojac najzaslužniji za vodstvo. Brekalo je ispremiješao Velšane, Petković ostavio loptu za Vlašića a ovaj majstorski zabio. I bilo je to sve što je pokazala Hrvatska protiv Walesa u ovoj utakmici…

‘Ima samo dvije pozitivne stvari za hrvatsku reprezentaciju u Cardiffu’

“Imamo dvije pozitivne stvari za hrvatsku reprezentaciju u ovom susretu. To su početak dvoboja u kojem smo bili na nivou Splita, po načinu, po pritisku, po brzoj i nadahnutoj igri i druga je ta da nismo izgubili.

Jer, onako kako smo dio susreta odigrali bilo je izgledno, pogotovo kad smo dobili pogodak u zadnjim sekundama prvog poluvremena, bilo je izgledno da ćemo se boriti za taj bod. S obzirom da je utakmica bila takva kakva je ovaj bod za mene ipak nije neuspjeh nego je u stanju u kojem je momčad bila, neću reći uspjeh, ali u svakom slučaju nije neuspjeh”, kazao nam je poznati hrvatski nogometni trener i bivši trener Dinama, koji trenutno vodi A momčad HAŠK-a i čiji je sportski direktor Ilija Lončarević, te nastavio:

“Mi ponavljamo naše boljke koje su očite. Pogotovo kad Luka nije slobodan u napadu. Hrvatska je protiv Walesa igrala s dva zadnja vezna, znači s Lukom i Mateom. Protiv Mađarske je Brozović igrao korektora, pa je to bilo drugačije, tu je Rakitić bio osiguranje pa je Modrić mogao malo više biti prema naprijed i uvijek kad je on malo više orijentiran u napadu, mi smo bolji i raznovrsniji u tom dijelu igre. Manjkalo nam je imaginacije i ideje na bočnim pozicijama. Osim Brekala, tu nije bilo igrača, niti jedan bek. Perišić ponavlja ono što igra većim dijelom, znači izaziva jedno malo nepovjerenje i nezadovoljstvo navijača i gledatelja.

‘Perišić u kreaciji prema naprijed u završnici premalo daje’

On je uglavnom prisutan kad zabija ili asistira za golove. Inače ga skoro nema. Obavlja on svoj dio posla, igra disciplinirano obranu itd. Ali, u smislu igre i pomaganju momčadi, da bude raznovrsniji u kreaciji prema naprijed u završnici, za mene tu premalo Perišić daje. Trebao bi po svom potencijalu puno više. Teško je sada reći, vjerojatno je nekih desetak posto manja koncetracija kod igrača jer dva žuta kartona koji su dobili i Vida i Lovren su rezultat upravo toga, znači manjka koncetracije. Mogu shvatiti reakciju mladog igrača, ali netko tko igra vrhunski nogomet već godinama ne može takvo što napraviti.

Prvo, Vida nikako ne može onakav prekršaj napraviti, nekontrolirani, bez snalaženja u prostoru i vremenu, a Lovren ne može dobiti žuti karton zbog nekontroliranog prigovora. Budite sigurno da nije dobio opomenu samo zato jer mu je nešto onako rekao. Sigurno mu je rekao nešto žešće. Ostali smo bez njih za odlučujuću utakmicu i to je kod njih ipak bila dekoncetracija”.

Evidentni prekršaj na Mateu Kovačiću

Baleovom pogotku za 1:1 prethodio je evidentni prekršaj na Mateu Kovačiću…

“Apsolutno. To je nerazumljivo. Iako mislim da je Björn Kuipers takav sudac, a suci danas griješe kod tih procijena prekršaja. Ima jako puno prekršaja koji oni ne vide.

Oni samo vide one tzv. ‘drastične prekršaje’. Ne vide prekršaje u leđa, guranje, ne vide oni dosta toga… Kriteriji kod procijenjivanja klizećeg starta dva igrača na lopti su čudni. Jednom je to žuti karton, drugi put uopće nije faul. No, već su igrači trebali naučiti na takvo što.

Nisu si smjeli dozvoliti taj žuti karton Lovrena, to je sigurno. Uz to, morali su i bolje reagirati Lovren i Jedvaj. Ne može između njih doći igrač samo tako. Odlično se otvorio Velšanin kretajući se od lopte, sve je to u redu, ali ipak ga je Jedvaj mogao zatvoriti bolje na drugoj strani. Dosta je bilo propusta no ja sam ipak na kraju zadovoljan jer nismo izgubili”, objašnjava Ilija Lončarević.

Nikola Vlašić je nakon sjajnog gola kao da je “nestao” s terena. Također, iako nije nikakva panika jedna stvar itekako brine kad je riječ o našim veznim igračima i njihovom nastupu u Cardiffu…

‘Nikola je ubojit, ali i još uvijek neiskusan i mlad’

“Nikola je specifičan igrač. On je nogometaš koji će malo sudjelovati u kreaciji i organizaciji napada. Strašno je pozitivan zato što je ubojit, zato što dolazi u šansu, u poziciju za šut i on to stalno ponavlja. To je njegova konstanta i on je sigurno tu jedan od naših najboljih veznih igrača, ajde uvjetno rečeno polušpica.

Čekali smo takvog igrača, ali on je još uvijek neiskusan i mlad, da bi on u ovakvim utakmicama na sebe mogao i preuzeo teret dvoboja.

Smatram da u onoj zoni od 25 protivničkih metara da je nama tu, ako uzmemo u obzir igrače s kojima raspolažemo, kreacija jako tanka. Morali bi izigravati prilike, da se tako izrazim. Ne možemo dolaziti do golova uvijek na nekakav individualni način itd. Naši najklasniji igrači su vezni igrači Modrić, Kovačić, Rakitić, a oni rijetko dolaze u završnicu. Tu leži i naš najveći problem”, zaključio je Ilija Lončarević.