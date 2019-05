‘Messi uz Virgila van Dijka nije baš mogao biti tako moćan kao inače, pa ne stoji ono što se sad priča da se Nizozemac nije vidio’

E da je legendarni Mladen Delić živ, sigurni smo da bi jučer i on vikao onu svoju poznatu, epsku uzrečicu gledajući Messija: “Ljudi moji, je li ovo moguće?” Jer, teško je išta drugo kazati nakon onog što je nogometni Bog pokazao u svom kraljevstvu na Camp Nou, u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka protiv Liverpoola (3-0 za Katalonce).

It’s call unbelievable magic of Messi pic.twitter.com/ugod4MV4Id — Chowkidar Bhola Biswas (@BholaBi01447453) May 2, 2019

MESSI JE SINOĆ RADIO ČUDA, S KOJE JE ON PLANETE? Izluđivao je igrače Liverpoola i zlostavljao ih; pogledajte njegove ‘supermoći’

Da, stvarno smo počašćeni što smo se rodili i što živimo u Messijevoj eri. Užitak, privilegija i velika sreća je da i dalje možemo gledati Messija kako zlostavlja svoje suparnike. Posebno se iz sinoćnjeg dvoboja pamti njegova majstorija u 82. minuti za 3-0. Messi je strašno pogodio iz slobodnog udarca s više od 25 metara, vratar Redsa Alisson tu je bio u potpunosti nemoćan. Bio je to njegov 600. u karijeri u dresu Barcelone.

#Messi scored twice against Liverpool in the UEFA Champions League Semi-Final on May 1st, 2019! pic.twitter.com/GtEkmYUxRT — B͜͡G͜͡⚽️L͜͡M͜͡ (@FCB_MCC) May 2, 2019

Nogometna priča iz nogometnog pera argentinskog genija

Da simbolika bude izraženija i jača u ovom slučaju, prvi je postigao prije točno 14 godina, 1. svibnja 2005. godine protiv Albacetea. Takvu nogometnu priču može ispisati jedino – on!

“Ma Messi je Messi, nema se tu što uopće i pričati o njemu. No, moram to naglasiti sad kad o tome pričamo. Njegova sinoćnja prezentacija uopće nije bila najbolja, najbolji je bio rezultat koji Barcelonu vjerojatno vodi u finale Lige prvaka. Imao je on i boljih svojih utakmica, to je sigurno, ali sigurno je i to da je igrač koji je u stanju da, kad zacrta sebi cilj, da ga i ostvari, bez obzira o kakvom se cilju radilo.

SPEKTAKULARAN MESSIJEV POGODAK IZ DRUGOG KUTA: Ovo još bolje dočarava svu njegovu genijalnost

Ako on odluči uzeti sva tri trofeja, i Primeru i Ligu prvaka kao i španjolski Kup, on će to i učiniti na svoj način. Vidi se kod njega jedna tvrdoglavost i samouvjerenost da on to može i da Barcelona može, i to je to”, kazao nam je u uvodu razgovora portski direktor HAŠK-a i privremeni trener do kraja sezone Ilija Lončarević. Legendarni hrvatski trenerski brk ostavio je dubok trag u našem nogometu kao trener i česti je naš sugovornik i komentator nogometnih zbivanja diljem planete. Čovjek sve prati, pa je tako pratio i dvoboj Barcelone i Liverpoola. Oduševila ga je igra Engleza, bez obzira na krajnji rezultat…

‘Liverpool je bio fenomenalan, ali…’

“Liverpool je meni bio fenomenalan, osim što nisu zabili taj gol u dobrom dijelu utakmice, pogotovo u prvih pola sata prvog poluvremena, to je bilo toliko dobro od strane Redsa da je uopće i čudno da susreća i njihova neefikasnost, kao i golman Ter Stegen, okrenuli vodu na mlin Kataloncima. Bila je frka Barceloni, u to nema sumnje. Messi je samo potvrdio ono nogometno pravilo da, ako ne zabiješ – dobiješ! On je u stanju, a po tome je vjerojatno jedan od rijetkih u svijetu ako ne i jedini, koji je u stanju istog trenutka to i kazniti. On je to kaznio i to je to”, objašnjava nam Ilija Lončarević i osvrće se na njegov spektakularni pogodak iz slobodnog udarca. Tu nam je Ilija otkrio zanimljive detalje koji mnogi nisu vidjeli na TV-u…

I can watch this 1000 times. The greatest of all time. Lionel Messi 👏🏼🔥🐐 pic.twitter.com/wu3mi9l20n — υ.ĸraѕnιqι🇦🇱🇽🇰 (@thatstandardkid) May 1, 2019

This view of the Messi free kick 😱pic.twitter.com/3iePqwqaNt — ASG (@ahadfoooty) May 1, 2019

For those who haven’t seen it, here is the alien hybrid Lionel Messi sensational freekick goal number 600 for FC Barcelona. pic.twitter.com/ldmu1iRuEu — D9INE (@D9INE_X_) May 1, 2019

DRUŠTVENE MREŽE UPRAVO UNIŠTAVAJU VAN DIJKA: ‘Toliko se prepao Messija da je počeo moliti suca za pomoć’

“Znači, pogodak je impresivan. Za to mu moramo skinuti kapu. No, čini mi se kao da je zid bio malo pogrešno postavljen. On je to iskoristio i to mogu samo takvi igrači, samo takve klase. Pogoditi tamo gdje je trebala biti glava prvog igrača u zidu. Ali, nije bila i pao je pogodak s više od 25 metara. Što se tiče njegove igre, Messi uz Virgila van Dijka nije baš mogao biti tako moćan kao inače, pa ne stoji ono što se sad priča da se Nizozemac nije vidio. Igrači Liverpola su predobri, i taktički i fizički su prespremna momčad da bi i Messi u kontinuitetu čitavih 90. minuta dominirati. Niti Messi sinoć nije dominirao, ali je iskoristio sve mogućnosti koje su mu se pružile. To je njegova snaga, tu nema puno priče”, kazao nam je Ilija Lončarević i na naše pitanje što Messija čini najboljim igračem svijeta i jednim od najboljih svih vremena, kazao nam je:

‘Messi je kompletan igrač. Zato je i najbolji’

“Messi je kompletan igrač. Zato je i najbolji! Zato što je Barcelona to što je već 10, 15 godina, igraju najkompletniji nogomet. Nema tu puno priče. A on je apsolutno najkompletniji igrač od svih koji postoje. Tu nema dileme”.

A Lionel Messi makes all the difference 📊👀 pic.twitter.com/N0lq5jkAVt — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 2, 2019

Redsi su u prvom poluvremenu, tamo negdje do gola Suareza kao što je i Lončarević istaknuo, ozbiljno stavili na muke Barcelonu, isto kao i na početku drugog dijela i nakon pogotka Messija na 3-0, kad su imali još dvije dobre prilike…

“Kako god da je konstatacija da je Barcelona uništila Liverpool, to nije baš tako. Da je Salah zabio onu šansu za 3-1, to bi bila neka druga pjesma u uzvratu na Anfieldu za tjedan dana zbog gola u gostima. Ali, Katalonci čitavu svoju nogometnu filozofiju temelji na igračima zadnje linije koji individualno rješavaju mat pozicije i oni su na to naučili. Znači, oni nemaju granit ispred sebe, nemaju ono što vi novinari i komentatori volite kazati taj blok, dva bloka da budem precizniji. Imaju, ali nije to približno momčadima koji svoju igru baziraju puno an obrani, ne samo na obrani, ali dosta. I zato je obrana Barcelone uvijek na vjetrometini, uglavnom. Oni su na to naučili.

Filozofija igre Barcelone u obrani

I Roberto i Pique i Alba su naviknuli na to. Svi su oni s Busquetsom odgojeni da moraju rješavati mat pozicije i opasne situacije. I oni tako igralu i nema tu puno priče. Kad oni nemaju svoj dan Barcelona zna izgubiti. No, kad oni igraju na nivou, onda se ti porazi svedu na minumum. To je jedna filozofija s kojom oni barataju godinama. Ja smatram da je Barcelona sa svojom nogometnom filozofijom odgojila čitav nogometni svijet i svi su naučili, ja to volim tako reći, igrati nogomet zbog – Barcelone”.

Barca rating by @samuelmarsden and Liverpool rating by @theliverpoolway for @ESPNFC. Look at what Jordi Alba (one assist, clean sheet) got vs Andy Robertson (three conceded) pic.twitter.com/yuLDj7eG2O — Gboye (@mcgboye) May 2, 2019

Ona asistencija Jordija Albe Urugvajcu Suarezu za 1-0 također je vrijedna divljenja i pljeska na otvorenoj sceni. Igrač koji prema Transfermarktu vrijedi 70 milijuna eura u rubrici asistencije u ovoj sezoni sad je na impresivnoj brojci 17. U strašnoj je formi ove sezone španjolski reprezentativac koji je za Furiju nastupio u 68 susreta u svim natjecanjima, te zabio 8 golova. Vrijedi spomenuti i odličnu dijagonalnu loptu Vidala prema njemu s gotovo pola terena…

Teams are so frightened of Messi that they get loads of bodies close together when defending in order that someone – anyone – stops him. Lionel Messi stole the show but Jordi Alba was the secret to Barcelona's win over Liverpool https://t.co/NqvIMNyrcz via @telefootball — StrategyMan (@TheInvestor20) May 2, 2019

Jordi Alba's Champions League assists this season: 🅰️ vs. Spurs

🅰️ vs. Spurs

🅰️ vs. Spurs

🅰️ vs. Man Utd

🅰️ vs. Liverpool Just another Barcelona player that loves playing Premier League teams. pic.twitter.com/sjPem2C8e3 — Coral (@Coral) May 1, 2019

‘Rakitić je avion’

“Dobro, ta asistencija, kako god je fenomenalna, ide na račun i obrane Redsa gdje su dva stopera bila izvan linije, odnosno nisu bila u liniji i zbog toga je iza leđa Matipa omogućen taj pas. To je ono što vrhunski igrači iskoriste. Da je Matip stajao metar nazad, ta lopta vrlo vjerojatno ne bi prošla”.

BARCELONA – LIVERPOOL 3-0: Katalonski gigant pregazio Redse u prvoj utakmici, nevjerojatni Messi imao svoj šou na Camp Nou

Ivan Rakitić odigrao je još jednu vrhunsku utakmicu za Barcelonu…

“Ma on je avion, sigurno u TOP 3 svjetskih veznih igrača današnjice. Tu nema dileme”.

People saying ref was ok last night.. Pen on Mane, not even taken to VAR Obvs missed late lunge on Milner, no card Messi punch to Fabs head and got free kick for dive Rakitic season ending scissor challenge on Keita, also no card Constantly in refs ear Good ref eh ? — James (@HotActionKop) May 2, 2019

Dejan Lovren nije zaigrao u susretu, prosijedio ga je na klupi…

“Dobro, on skuplja minute polako i sigurno će igrati sad u prvenstvu. To je tako, nema se tu što reći. On je ispao iz prvih 11 zbog ozljede i u toj situaciji niti treneru nije idealno mijenjati momčad. Liverpool ima svoj niz koji je odličan, još uvijek se bore za naslov prvaka Premiershipa i finale Lige prvaka. Nije to baš jednostavno za mijenjati”, zaključio je Ilija Lončarević.