NA POVRŠINU ISPLIVALI DETALJI BIJEGA NOVE SENZACIJE HRVATSKOG NOGOMETA: Ovo vjerojatno niste znali

Juniori Dinama u srijedu su poslijepodne u Kijevu izborili plasman u osminu finala Lige prvaka za mlade nogometaše, nakon što je u play-offu u Kijevu pobijedila ukrajinskog imenjaka sa 4:3 boljim izvođenjem jedanaesteraca. Pitanje pobjednika na koncu je razriješeno udarcima s bijele točke, jer nakon 92 minute nogometa nije bilo pogodaka.

Obranio udarce s bijele točke u prvoj i petoj seriji

Juniore Dinama u osminu finala odveo je 19-godišnji vratar Renato Josipović, koji je pokazao kao pravi nasljednik Dinka Horkaša, specijalista za penale koji je prošle godine bio sjajan na vratima zagrebačkog kluba.

“Vrhunski doživljav, lijepo je ovako nešto doživjeti. Zadovoljan sam što smo pobijedili, da li smo stvarno sve od sebe. Dynamo Kijev je jedna jako moćna ekipa, respektirali su oni nas kao i mi njih. Imaju vrhunski napadački trojac. Mi smo se borili do kraja, došli smo do tih penala. Sva sreća, pobijedili smo. Jako sam sretan zbog toga. Ovo što sam obranio dva penala, to nije moja zasluga, to je zasluga cijele ekipe”, kazao je Renato Josipović za PR službu GNK Dinamo.

On je u prvoj seriji sjajno zaustavio udarac Nadolskog, a u petoj seriji i Vološinov. Kod Dinama Janković je prebacio gol, ali su Julardžija, Šipoš, Gvardiol i Karrica bili sigurni za veliku pobjedu. Stoga, slijedi jedno legitimno pitanje: Tko je Renato Josipović?

S 14 godina stigla mu ponuda Dinama koji ga je sjajno prepoznao

Približit ćemo vam ovog još tinejdžera. Dakle, nakon odlaska spomenutog Horkaša na posudbu u Zrinjski juniori Dinama ostali su na Josipoviću koji je tako dobio veliku priliku za dokazivanje i stjecanje iskustva prvog golmana mlade Dinamove momčadi. Josipović je rođen 2001. u Šibeniku, gdje je i počeo trenirati nogomet. Kako to već obično i biva kad su u pitanju mladi i talentirani nogometaši u Hrvatskoj, s 14 godina stigla mu je ponuda Dinama koji ga je sjajno prepoznao, čiji su skauti ponovno detektirali mladića spremnog na velike, ozbiljne nogometne stvari, spremnog da poleti plavim visinama…

Ivo Krečak 2015: ‘Otišao je sam, svojevoljno, praktički bez da je konzultirao klub’

Renato i njegovi roditelji nisu čekali niti sekunde, odmah se zaputio za Zagreb. Navodno je otišao iz svog matičnog kluba Šibenika bez pozdrava i dopuštenja, što otkriva Ivo Krečak, direktor Šibenika…

“Otišao je sam, svojevoljno, praktički bez da je konzultirao klub. Ponijeli su se na nekorektan način prema klubu i Renato i Dinamo. Oni su to već odlučili, mi smo roditelje zvali na razgovor, nudili smo mu stipendiju. Mislim da je prerano da ode, imao bi ovdje bolje uvjete. Planirali smo da brani za kadete, da je tu uz prvu momčad. Ali tako su odlučili roditelji, a roditelji odlučuju o svom djetetu, žele svom djetetu najbolje”, rekao je Krečak za Šibenik.in u lipnju 2015., pa dodao:

‘Dinamo je pregovarao s roditeljima bez da mi znamo. Nije fer niti od Dinama’

“Dinamo je pregovarao s roditeljima bez da mi znamo. Ruke su nam vezane. Ponavljam, nije fer niti od strane Dinama, trebalo se makar javiti u klub i reći pričali smo. Ako pričamo o korektnom odnosu, a dođeš u Šibenik bez da si svratio u klub, onda to nije fer. To je moj osobni stav, ne stav kluba”, istaknuo je Krečak.

Najbolji pokazatelj što u Dinamu misle o Josipovićevim golmanskim kvalitetama je njegovo uvrštavanje na popis prijavljenih igrača za Ligu prvaka ove sezone od strane Nenada Bjelice, gdje je Dinamo završio zadnji u skupini s Cityjem, Atalantom i Šahtarom. Vrijedi spomenuti kako je Reanto nedavno potpisao s Dinamom novi višegodišnji ugovor.