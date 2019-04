NA POVRŠINU ISPLIVALA ZABRINJAVAJUĆA ČINJENICA O DINAMU: Upravo zbog ovog Bjelica je izazvao potres u svlačionici uoči Hajduka

Razgovarali smo s Ilijom Lončarevićem uoči derbija Hajduka i Dinama na Poljudu

U srijedu je u Splitu na rasporedu ukupno 219. derbi između Hajduka i Dinama, ako računamo period od 1946. godine do rujna 2018. i gledamo međusobne susrete u svim natjecanjima. Ovaj dvoboj igra se od 17.00 na Poljudu u sklopu 27. kola HNL-a.

LJUTI BJELICA IZAZVAO POTRES U SVLAČIONICI MODRIH: ‘Bit će sankcija, kod mene ovo neće proći!’

Bijeli su se nakon lošeg prvog dijela sezone vratili na pobjednički kolosjek, trenutno su četvrtoplasirani na prvoligaškoj ljestvici s istim brojem bodova kao trećeplasirani Osijek (43) i kao takvi su prijetnja svima u ligi, pa i Dinamu.

Pozitivan niz Bijelih

Točnije, Splićani su u nizu od 4 pobjede, ukupno su slavili u 6 od posljednjih osam dvoboja, imaju i dva remija, te dovoljnu količinu samopouzdanja da prvaku Hrvatske pred svojim navijačima poremete planove.

DINAMO – INTER 1-0: Modri promašili sumnjivi penal, ali svejedno došli do pobjede zahvaljujući Nikoli Moru

Kaže nam to i bivši trener Dinama, poznati nogometni stručnjak Ilija Lončarević. Legendarni hrvatski trenerski brk ostavio je dubok trag u našem nogometu kao trener. Vodio je brojne klubove od prve do pete lige, a zadnji klub koji je trenirao bila je Marsonija koju je napustio 2016. godine i otišao u mirovinu.

Na klupi Dinama kao trener bio je tri puta, osvojio je s njim i naslov prvaka 1999., Inker Zaprešić odveo je do naslova u Kupu, vodio je i reprezentaciju Libije, Goricu… Bogat je njegov trenerski CV i kao takav je Lončarević idealan za najaviti derbi.

‘I dalje je sraz Dinama i Hajduka naš najveći nogometni derbi’

“I dalje je sraz Dinama i Hajduka naš najveći nogometni derbi, praznik nogometa, bez obzira na trenutnu situaciju na prvoligaškoj ljestvici. Takvih situacija ima i u ostalim ligama. Evo, zadnjih godina jedan Glasgow Rangers u Škotskoj je bio u četvrtoj ligi, pa su se penjali kroz lige do najvećeg razreda tamošnjeg nogometa, ali kad su igrali sa Celticom to je i dalje bio njihov najveći derbi i kao takav se promatrao i uživao.

Tu nema puno priče. Takva je situacija i kod nas s Dinamom i Hajdukom u ovom slučaju. Tko je prvi, a tko četvrti, to sad u ovom trenutku, u ovakvom utakmici, nema baš puno veze”, objašnjava nam Ilija Lončarević i nastavlja:

“Pogotovo sad što je na neki način situacija takva da Dinamo, nakon ispadanja iz Europe, ipak igra u manjem tonusu, ali to je normalno, to nije pitanje ni trenera, ni momčadi ni igrača, to je logična stvar. Momčad je imala jednu veliku ambiciju i normalno da se malo ispraznila. Koliko će to trajati, da li će to u srijedu prekinuti ili će se to nastaviti, to ćemo vidjeti.

Ipak je došlo do velikog pražnjenja nakon Benfice. Normalno da momčad mora mora ući u jedan zamah i pokrenuti se, dok je Hajduk u zamahu i dizanju svoje forme. Rekao bih da su obje momčadi u ovom trenutku izjednačene što se toga tiče. Stoga, smatram da će ovo biti jedan neizvjestan derbi što je pozitivno i dobro. Nadam se dobroj utakmici”.

Trener Dinama Nenad Bjelica nije bio zadovoljan nakon pobjede protiv Intera prošle subote zalaganjem svojih igrača i najavio je da će biti sankcija. Upravo je to rezultat onoga što nam Ilija govori o modrom prebacivanju u niži stup prijenosa, odnosno manjem tonusu igre.

‘U derbiju nema iznenađenja’

Znači, kad sve zbrojimo i oduzmemo dojma smo kako Hajduk itekako može iznenaditi Dinamo na Poljudu pred svojim navijačima…

“U derbiju nema iznenađenja. To je samo pitanje dana, trenutka, raspoloženosti igrača, pojedinca… Dinamo je u ovom trenutku bolji, imaju moćniju momčad, međutim ako nema svoj dan i ne riješi utakmicu bez većih stresova, Hajduk itekako može uzeti bodove. Eventualna pobjeda Hajduka ne bi bila iznenađenje”, govori nam Lončarević s kime nas razgovor odvodi u prošlost, u doba kad je on bio trener u Dinamu i s klupe vodio svoju momčad u derbijima s Hajdukom…

“Ja osobno sam imao nekakav trenerski peh. Tri puta sam bio trener Dinama i sva tri puta sam bio u velikim krizama. Dva puta kad nije bilo niti pravih momčadi ni novaca, jednom kad je bilo toga svega ali je opet kriza bila ozbiljna.

Sve je to skupa trajalo kratko vrijeme i u kratkom vremenu se trebao obaviti posao. Najvažnija stvar u svakom slučaju je psihička priprema igrača. Modri su odigrali prošlu jesen i proljeće velikih utakmica, tako da njima psihička priprema ne treba previše, samo se trebaju dovesti unutar momčad na nivo na kojem su bili. Ništa drugo. Ne vjerujem da igračima treba nešto više od toga”, rekao nam je Lončarević i osvrnuo se na Hajduk:

Derbi Dinama i Hajduka dobio na kvaliteti igre

“S njima je, pak, druga stvar, druga pjesma rekao bih. Bijeli mogu u prevelikoj želji da slave u takvoj utakmici jednostavno izgoriti. Imaju oni i mladih igrača, kvalitetnih, ali mladih i kao takvi mogu pokleknuti atmosferi, očekivanjima, želji. Ako uspiju ostati mirni i staloženi, bit će susret sigurno na dosta dobrom nivou”.

Dobra stvar što zadnjih pet, šest derbija, ako ne i više, ne gledamo toliko preskakanje igre, utakmice nisu toliko rascjepkane prekršajima, kao što je to bio slučaj prije. To je dobro, derbi je dobio na ljepoti, na igri kao takvoj, na radost čitavog hrvatskog nogometnog puka, iako to može izgledati još bolje…

“Igra se drugačiji nogomet, puno brži, nema više toliko mogućnosti dolaska u kontakt i zato i nema puno prekršaja. Uz to, i sankcije su drugačije nego što je to bio slučaj prije i to je dobro”, zaključio je Ilija Lončarević.