NA POVRŠINU ISPLIVALA PRIČA O RASKOLU U DINAMU I IGRAČIMA: Ovo baca drugačije svijetlo na slučaj; ‘Ako je to istina, onda ih razumijem…’

Igračima nije teško odreći se novca, u pitanju je nešto sasvim drugo

Dinamo je, kao odgovor na neprihvaćanje odluke Uprave od strane igrača i trenera Nenada Bjelice, objavio kako raskida ugovore sa šestoricom članova stožera prve momčadi. Znači, od četvrtka navečer Rene Poms i pomoćni trener Nino Bule, Martin Mayer i kondicijski trener Karlo Reinholz, trener vratara Silvije Čavlina i analitičar Jasmin Osmanović, više nisu zaposlenici Dinama.

KRIZA U DINAMU! Odluka čelnika zagrebačkog kluba jedna je od najšokantnijih ikad; ‘Ovog je puta situacija specifična’

JE LI OVO STVARNI RAZLOG RASKOLA U DINAMU I STAV IGRAČA? ‘Nije nam problem novac, zasmetalo nas je nešto sasvim drugo’

Oštra poruka treneru prve momčadi

Bila je ovo poruka treneru prve momčadi Nenadu Bjelici, koji već jedno vrijeme ima trzavica sa čelnicima Dinama, što nije nikakva tajna. Ljude koje vode Dinamo šokirala je odluka igrača i naljutila do te mjere, da su povukli ovaj potez.

KRONOLOGIJA RASPADA U DINAMU: Jeste se možda pitali zašto Bjelica još nije dobio otkaz? Skandalozan završetak jedne lijepe priče

Klub na taj način tjera Bjelicu da sam da otkaz. Ako to umjesto njega napravi klub, morat će mu platiti i veliku odštetu, jer Bjelica ima 1,2 milijuna godišnje, netto, do lipnja 2021. kad mu istječe ugovor.

Igrače naljutio način što se njih ništa nije pitalo?

U nogometnim kuloarima pojavila se sve glasnija priča kako su igrači odbili smanjenje plaća “jer se njih ništa nije pitalo, nego se samo donijela odluka”.

Igrači su poručili, priča se, kako njima nije nikakav problem odreći se novca. Problem je, naime, način na koji to klub hoće napraviti i to što ih nitko nije konzultirao…

Znači, novac navodno nije u pitanju, “boli ih način na koji je to napravljeno i to što su sad ispali oni negativci, a na sve to klub im je zabranio istupe”. Kapetan Arijan Ademi ispred igrača je sportskom direktoru Zoranu Mamiću poručio da ne prihvaćaju njihovu odluku, a isto mu je poručio i Bjelica. To sad baca drugačiju sliku na ovaj događaj, iako je u biti ono “kako tko gleda”. Nogometno-navijački i socijalni aspekt gledanja, dvije su različite stvari…

Okrenuli smo broj bivšeg trenera Dinama, sad trenera prve momčadi i sportskog direktora u HAŠK-u Ilije Lončarevića, da nam iskomentira raskol u Maksimiru…

‘U svakom poslu su ljudi koji rade partneri i moraju razgovarati o problemima’

“Teško je uopće komentirati ovako nešto izdaleka, kad nisi unutra. Ne zna se do kraja ni postupak oko toga, komunikacija, dogovora, nedogovora itd… Što se tiče njihovog stava i ovog što ste i sami rekli, tu se s njima u potpunosti slažem. Ponavljam, ako je to istina. Pitanje je što se dogodilo, sve je to sad rekla-kazala. Što je istina, to ne možemo znati samo tako.

Ako je to napravljeno na takav način, onda to nije u redu. U svakom poslu su ljudi koji rade partneri i moraju razgovarati o problemima, odnosno situacijama koje ih zadese.

Ne može se jednokratno i samovoljno odlučivati u ime drugih. Mene je isto iznenadilo to da su igrači odbili smanjenje plaća, jer mi je čudno bilo da bi u ovako teškoj situaciji oni tako postupili. Ako je to njihova reakcija na način da su ih ljudi u klubu doveli pred gotov čin, onda ga razumijem. Ako je to to, onda normalno da je kod njih proradio revolt. Komentirati na osnovu toga što pišete vi novinari, ili na osnovu vaših informacija, to je malo teško i nezahvalno”.

‘Nije se s tim trebalo žuriti. Moglo se pričekati dva do tri tjedna’

Lončarević, nadalje, nam govori kako niti sam trenutak za takvu odluku kluba nije bio dobro izabran…

“Nije se s tim trebalo žuriti. Moglo se pričekati dva do tri tjedna, da se vidi razvoj situacije. Može se dogoditi, u nekom najboljem scenariju, da se ipak nastavi, i tako bi puno štete otklonili. Vrlo vjerojatno da će ovo izbiljno narušiti situaciju na relaciji igrači – uprava. Jer, razbijena je kohezija momčadi na čelu s trenerom i strukom koje više nema. Pitanje je na koji će se način to moći dovesti u red. I hoće li se to moći, upoće”, zaključio je Ilija Lončarević.

U nogometnim kuloarima stalno stoji priča, a sad se opet posebno aktualizirala, da iza svega stoji linija Zagreb – Međugorje.

Linija Zagreb – Međugorje?

Kako je Zdravko Mamić stvarni kreator ovog “idejnog kriznog plana” u Dinamu. No, to su za sad špekulacije, iako “gdje ima dima, ima i vatre”. Inače, ova pat-pozicija može sad potrajati neko vrijeme… Šteta, ovim je završila jedna lijepa priča u Dinamu. S trenerom koji je bio ozbiljan kandidat u grupi za osminu finala, s kojim smo nakon gotovo pola stoljeća prezimili u Europi, idejnim kreatorom nogometne renesanse u Maksimiru.

Za spomenuti kako Igor Jovićević, trener mlade Dinamove momčadi, spominje se kao glavni kandidat za Bjeličinog nasljednika u slučaju njegove smjene.