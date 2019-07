Dani Olmo briljirao na jučer završenom U-21 Euru u Italiji i San Marinu. Razgovarali smo o tome s poznatim trenerima Vahom Halilhodžićem i Ilijom Lončarevićem

Nema sumnje, Dani Olmo (21) postao je prava španjolska mlada nogometna zvijezda. Ne poput suigrača u reprezentaciji, MVP-a prvenstva Fabijána Ruiza ili Ceballosa, ali na dobrom je putu i prema tim “vodama”, jer ovih dana svi živi pišu i čitaju o “senzacionalnom dinamovcu”…

Olmu tržišna cijena narasla

Jučer je u Italiji završilo Europsko prvenstvo za igrače do 21 godine na kojem je Dinamova zvijezda pokazala sav svoj potencijal koji ga krasi i demonstrirala zbog čega mu se cijena višestruko skočila. Na turniru je ukupno zabio 3 gola uz jednu asistenciju i zauzeo treće mjesto strijelaca na prvenstvu.

Sukladno sjajnim partijama u HNL-u i Europi, Olmu je tržišna cijena narasla. Pa mu je tako 2017. godine u listopadu cijena iznosila milijun i pol eura, godinu dana poslije, 25. rujna 2018., ona je iznosila 6.5 milijuna eura. Prema Transfermarktu, Olmu je sad cijena 15 milijuna eura, ali jasno je kako bi njegov izlazni transfer mogao i trebao biti rekordan, time još i veći, te će kao takav nadmašiti i onaj Marka Pjace od 23 milijuna eura iz Dinama u Juventus…

Sezona kao iz snova

Čitava prošla sezona za njega je bila kao iz snova. Nakon skoro pola stoljeća s Dinamo je prezimio u Europi i tada mu je cijena skočila. Uz to, u 44 utakmice u kojima je nastupio postigao je 10 golova uz 6 dodavanja, te je bio najbolji igrač plavih u “renesansi” na Maksimiru…

“Olmo je bio jedan od najboljih igrača na tom njihovom putu do zlata. Iznenadio sam se kako je dobar. Ono što sam ga gledao u Dinamu, vidio sam već tada da plavi posjeduju jednog izvanrednog igrača. Vjerojatno će sad poslije takvih njegovih predstava otići iz Dinama, što će biti veliki hendikep za zagrebačku momčad. Teško je nadoknaditi takvog igrača. Treba godinama da se takav igrač nadoknadi ili bar ponovno pojavi u selekciji. Kompletan izvanredan igrač, pravi suvremeni agresivni napadač koji koristi poziciju, ali i koji je opet discipliniran u postavljanju na terenu i u igri. Ima izvanrednu napadačku kvalitetu. Postigne pogodak, napravi šansu, uzme loptu… Dečko radi sve na terenu. Ma jedan pravi kompletan igrač”, kazao nam je legendarni bosanskohercegovački trener koji trenutno vodi francuskog prvoligaša Nantes Vahid Vaha Halilhodžić, a koji nam se javio iz Francuske…

‘Moja Francuska me razočarala’

“Mene je moja Francuska, govorim o onom što sam vidio protiv Španjolske a gledao sam malo tu utakmicu, razočarala. Poznavajući te igrače, oni su više težili individualnim akcijama, što je omogućilo španjolskoj obrani da dobro blokiraju i stvaraju svoje akcije. Razočarali su me. Mlada reprezentacija Španjolske najbolja je momčad po onom što sam vidio, po kvaliteti, kolektivu… Posjeduje puno igrača koji su talentirani, ali koji opets nisu individualisti u igri, nego se radi o jednoj pravoj ekipi s izraženim momčadskim duhom i zajedništvom. Znači, imaju ono sve što jdna izbiljna momčad i treba imati ako želi osvojiti naslov prvaka. Zajednički duh vladao je u toj momčadi, to se vidi u situacijama kad su se disciplinirano i kolektivno vraćali zajedno u obrani, stajali u sistemu, zajedno su gradili defenzivni sistem bez odstupanja. Nitko se nije izdvajao, radio nešto na svoju ruku, a radi se o mladim igračima koje ponekad malo ponese u igri. Ofenzivno su igrali tipično Španjolski, s kratkim pasovima i ubrzanjem na zadnjih 30-etak metara od gola”, objašnjava nam Vahid Halilhodžić i zaključuje:

“Španjolska pobjeda nad Njemačkom je logična i zaslužena”.

Ilija Lončarević: ‘Ja sam nacionalista, ne onaj tvrdi, ali neću plakati za strancima’

Nazvali smo i poznatog hrvatskog trenerskog brka, bivšeg trenera Dinama, sad sportskog direktora i trenera u HAŠK-u Iliju Lončarevića, da nam se malo osvrne na priču kad je 2014. godine iz Barcelonine omladinske škole kao talentirani klinac u razmjeni “Halilović – Barcelona” došao u Dinamo i ostvario iskorak u karijeri. Rizičan potez, ako se uzme u obzir da nije imao nikakvu poveznicu s Hrvatskom, Zagrebom, Dinamom, a bio je član takvog omladinskog kolektiva kao što je “La Masia”…

“Normalno da treba biti hrabar. Da nije uspio, onda ne bi niti postavljali meni ova pitanja. Ne bi ga se niti spominjalo jer bi propao. Normalno da je to hrabrost, to nije dilema. Barcelona je svjesno to napravila, radi se o najboljem klubu na svijetu. Dinamo to ipak nije, Hrvatska ipak nije na tom nekom nogometnom radaru kao Španjolska i Barcelona. S te strane mu se nema što prigovoriti. I obitelj, i on, a i Dinamo koji je ušao u taj rizik i platio ga, nije on došao besplatno, svi su profitirali jer su dobili odičnog igrača. Što se tiče ovog njegovog (ne)igranja za reprezentaciju, moj stav je da je on Španjolac i treba igrati za svoju reprezentacoiju. Nije to nikakva šteta, za mene to nije šteta”, rekao nam je Ilija Lončarević i dodao:

“On je odrastao čovjek, svoj čovjek, neka idem svojim putem. To što bi mi htjeli… Znate, ja ne razmišljam na taj način, nisam neki tvrdi nacionalista, ja sam nacionalista, ne onaj tvrdi doduše, ali neću plakati za strancima. Onaj koji hoće, kao što je to Eduardo htio koji je došao tu sa 16 godina, pa je postao igrač i uklopio se među ljude, postao naš čovjek, prirodni tijek mu je bio da igra za reprezentaciju. Tu nikad nije bio dileme. U ovom slučaju, između ostalog, Španjolska je velika država, nogometno moćna, a on je ipak bio bliže reprezentaciji nego Dudu ‘svojoj’. Nema razloga da mi sad očekujemo da će on sve to odbaciti i toga se odreći zbog Hrvatske”.