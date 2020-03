NA POMOLU VELIKA SVAĐA? Benzema brutalno ponizio bivšeg suigrača – ‘Ja sam za njega Formula 1, on je za mene karting’

Benzema nije član reprezentacije već pet godina, odnosno, otkako je izbačen iz momčadi zbog ucjevnjivanja

Napadači Olivier Giroud i Karim Benzema, svjetski su priznati i cijenjeni nogometaši, jedan ima četiri Lige prvaka s Real Madridom, drugi ima zlato sa Svjetskog prvenstva u Rusiji. Obojica su vrhunski napadači, ali nemojte ih nikada usporediti u društvu Karima Benzeme.

“Ne uspoređujete Formulu 1 s kartingom. I još sam pristojan. Znam da sam ja Formula 1”, izjavio je to napadač Real Madrida kada su ga upitali tko je bolji od njih dvojice. Benzema nije član reprezentacije već pet godina, odnosno, otkako je izbačen iz momčadi zbog ucjevnjivanja suigrača Mathieua Valbuene snimkom seksa.

Bez obzira na to što je Giroud svjetski prvak, Benzema ga ne štedi. “Rekao sam istinu, to je jednostavno tako. Ono što nije napisano je bilo ono što sam rekao o njegovom doprinosu Francuskoj. Napisano je samo da sam rekao da sam Formula 1, a on karting. To je ono što mislim, to je istina. Ako mene pitate o usporedbi s Ronaldom Nazariom, reći ću da je on Formula 1, a ja karting. I to je istina”, dodatno je naglasio Benzema.

Spomenimo kako je Giroud odigrao 91 utakmiu za Francusku i zabio je 39 golova, a Benzema ima 12 golova manje i 18 nastupa manje.