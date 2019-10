NA POMOLU SUKOB PROSINEČKOG I PJANIĆA? Izbornik odgovorio svom igraču: ‘BiH je osrednja reprezentacija?!’

Pjanić je rekao da je BiH osrednja reprezentacija, Prosinečki se s njim ne slaže

Izabranici Roberta Prosinečkog poraženi su na gostovanju u Ateni sa 2-1, a presudio je autogol Kovačevića u 88. minuti. Grci su poveli u 30. minuti golom Pavlidisa, a u 35. minuti je izjednačio Dinamov veznjak Amer Gojak. BiH samo teoretski može još osvojiti drugo mjesto i tako se kvalificirati za EURO, ali priliku za popravak će imati u dodatnim kvalifikacijama u ožujku sljedeće godine.

BiH je odigrala kriminalno lošu utakmicu, posebice u drugom poluvremenu kada su umjesto pritiska i napada na sva tri boda, stali na svoju polovicu i čekali da im Grci zabiju za 2:1, što se na kraju i dogodilo. Vrlo je razočaran nakon utakmice bio Miralem Pjanić, najskuplji i prema mnogima najbolji nogometaš BiH reprezentacije.

Pjanić se naljutio

“Vrlo loša utakmica. Loše smo stajali na terenu, Grci su taktički dobro odigrali. Na svakoj poziciji smo kasnili. Tko je krivac? Mi smo. Nažalost, više puta su nam se ove stvari dogodile u ovim kvalifikacijama, posebno u gostima. Kod kuće igramo skroz drugačije, na strani nismo osvojili ni boda. Nismo više ni zaslužili”, rekao je Pjanić.

“Nismo zrela ekipa. Mi smo osrednja reprezentacija, ako ćemo realno. Ne možemo se boriti za prvo mjesto. Druge ekipe su puno zrelije i spremnije od nas i to je razlog. Svaka pametna osoba koja se razumije u nogomet vidjet će i prepoznati da nismo zreli. Nijednu dobru utakmicu osim u Italiji nismo odigrali na strani. Moramo osvojiti barem tri boda u zadnje dvije utakmice da budemo treći”, rekao je Pjanić i na neki način kritizirao i rad izbornika Roberta Prosinečkog.

Prosinečki odgovorio Pjaniću

Nakon dolaska na sarajevski aerodrom Prosinečki je odmah upitan hoće li ostati na klupi BiH, kao i za izjave Miralema Pjanića.

“Sigurno ću razgovarati s predsjednikom Begićem, BiH sigurno ima kvalitetu, ali do kada i kako? Uglavnom ne možemo spojiti dvije utakmice, teško mi je reći je l’ bi bilo bolje da je bio netko drugi od igrača, pokušali smo promijeniti ritam, ali nismo uspjeli. Odigrali smo utakmicu ispod našeg nivoa”, rekao je Prosinečki.

Hoće li ostati u reprezentaciji?

“Ne mogu reći da nisu htjeli, već nisu mogli. Oni su bili bolji i brži. Ova utakmica pokazala da su Grci bili bolji od nas. To nema veze s podrškom. Ne znam koji je razlog. Dali smo im sve lopte. To je neobjašnjivo. To je nogomet”, rekao je izbornik.

Pjanić je rekao da je BiH osrednja reprezentacija, Prosinečki se s njim ne slaže.

“Kad se izgubi, puno se stvari izgovori. Bez daljnjeg da je Pjanić jedan od naših najvažnijih igrača. Ali falili su Džeko i Višća. Možda smo se malo poljuljali nakon utakmice s Finskom. Trebamo razmišljati o budućnosti i smjeni generacije. Moramo vidjeti što i kako da ne možemo vezati dvije dobre utakmice u tri dana”, riječi Prosinečkog prenosi SportSport.ba.