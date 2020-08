NA POMOLU SPEKTAKULARNI TRANSFER: United za mladu zvijezdu Fiorentine, sina bivšeg poznatog nogometaša sad trenera, daje 55 milijuna eura

Krilni napadač Fiorentine Federico Chiesa (22) svojim je odličnim partijama privukao pažnju nekoliko europskih velikana, a novo ime na toj listi je Manchester United, objavili su talijanski mediji.

FIORENTINA IZBORILA ČETVRTFINALE: Chiesa s dva pogotka srušio Torino, Pjaca ostao na klupi

Dosad su se u medijima najviše spominjali Juventus i Inter kao mogući klubovi u kojima bi Chiesa trebao nastaviti karijeru, kao i Milan. No, čini se da je Manchester United prvi dao konkretnu ponudu, a ona iznosi 55 milijuna eura.

Nogometni komentatori smatraju da to znači da je Manchester United odustao od namjere da dovede Jadona Sancha. Naime, Borussia Dortmund traži 120 milijuna eura za Sancha, a u Manchester Unitedu smatraju da je to nerealan zahtjev u sadašnjoj situaciji kada su svi klubovi suočeni sa značajnim gubitkom prihoda zbog pandemije koronavirusa.

Federico Chiesa, sin poznatog talijanskog golgetera Enrica Chiese, stigao je u Fiorentinu kao desetogodišnjak, a za prvu momčad debitirao je kada mu je bilo 17 godina. Njegov talent došao je do izražaja u posljednje dvije sezone, pa je postao i talijanski reprezentativac te je u dresu “azzurra” skupio 17 nastupa.

Man United submit offer for Fiorentina winger Federico Chiesa.

United have followed up their interest in the 22-year-old, with a £55million bid for Chiesa, who is also a target for Inter Milan and Juventus. Chiesa has netted 11 times this season. (La Nazione via Football Italia)

— FITH (@FITHupdates) August 5, 2020