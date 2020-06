NA POMOLU NOVI MEGATRANSFER? Barcelona dobila ponudu tešku 150 milijuna eura. Odgovor je bio nevjerojatan

Barcelona ih je već dva put odbila i to na cifre veće od 100 milijuna eura, a sada je United poslao treću od 150 milijuna eura

Posljednjih se tjedana po engleskim i španjolskim medijima uvelike piše o mogućem transferu mladog Barceloninog igrača, Ansumanea Fatija, u redove Manchester Uniteda. Crveni vragovi su, čini se, baš zapeli za mladu zvijezdu s Camp Noua i poslali su već treću i do sada najizdašniju ponudu.

Barcelona ih je već dva put odbila i to na cifre veće od 100 milijuna eura, a sada je United poslao treću od 150 milijuna eura plus još bonuse. No, Katalonci su ih i ovaj put glatko odbili, iako bi im toliki novac vjerojatno bio spasonosan s obzirom na to da su u teškim financijskim problemima nakon koronakrize.

Neće otići samo tako

“Nema govora da ćemo prodati Ansua. Njegova prodaja nikad nije bila opcija za nas. Nećemo koristiti dečke iz La Masije kako bismo zaradili novac. Nemamo namjeru prodavati igrače za koje mislimo da će uspjeti izboriti se za mjesto u prvoj momčadi”, poručio je direktor Barcelone Xavier Vilajoana.

Ipak, predsjednik kluba Josep Bartomeu rekao je čelnim ljudima Manchester Uniteda kako mogu dobiti Fatija samo ako ponude 170 milijuna eura, koliko na koncu iznosi i njegova odštetna klauzula dogovorena u ugovoru s Barcelonom.

Međutim, Barcelona već razmatra obnovu ugovora mladom Fatiju u koji bi ugradili suludu odštetnu klauzulu od čak 400 milijuna eura.