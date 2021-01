Priopćenje GNK Dinamo prenosimo u cijelosti

U najvećem derbiju hrvatskog nogometa Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Hajduk sa 3:1 i pobjegao Osijeku na tri boda prednosti.

Nakon te utakmice trener Dinama Zoran Mamić imao je žestoke prigovore na suđenje, rekao je da je sramota jer Dinamu nije dosuđen bar jedan penal nakon dvije sporne situacije u prvom dijelu. Klub je poslao i žestoko priopćenje.

‘Ne propusti, već namjerne odluke’

Priopćenje GNK Dinamo prenosimo u cijelosti:

Gospodo iz HNS-a, dosta je!

“U Hrvatskoj postoji klub koji ne plače, ne kmeči, ne žali se. Šuti, trpi, igra i pobjeđuje. I hrani cijeli hrvatski nogomet, financijski, igrački, na sve načine. 14 igrača Dinama omogućilo vam je ugodan život sljedećih nekoliko godina svojim doprinosom za osvojeno srebro u Rusiji. A vi to vraćate najmonstruoznijim podvalama koje se mogu zamisliti. Mario Zebec nije slijep. On dobro vidi i točno zna sto radi. Večeras, na Maksimiru, u utakmici koja bi trebala biti najveća svečanost hrvatskog nogometa, u samo 45 minuta taj je čovjek masakrirao Dinamo. Nije sudio apsolutno čisti, nedvojbeni kazneni udarac na Majeru, išao je gledati VAR i pored zdravih očiju odlučio je zažmiriti. Drugi mogući kazneni udarac, nakon povlačenja Gavranovića, nije išao niti pogledati. Nije sudio indirekt na vraćenu loptu Kaliniću, a na kraju ne sudi ni evidentno rušenje Gavranovića u terenu, iako je pet metara od situacije. Ništa tu nije slučajno, to je eklatantna pljačka. Bilo je tako i u Osijeku – slični su bili, ne propusti, već namjerne odluke Duje Strukana.

Nije vas briga za hrvatski nogomet, putujete, gostite se i čekate da vam u Maksimiru ponovo poklonimo 14 igrača koji će stvarati uspjehe hrvatske reprezentacije!? Dosta je. S Dinamom se više nećete napucavati na ovaj način, vidjet ćete to vrlo brzo – stoji u priopćenju.”