I treću godinu u posljednje četiri nogometaši Dinama igrat će proljeće u Europi. Na koga će prvak Hrvatske u šesnaestini finala Europske lige, doznat ćemo danas od 13 sati kada je u Nyonu ždrijeb eliminacijske faze. Barca, Atalanta, Sevilla, Šerif neki su od mogućih protivnika koji prijete Plavima.

Prvi i skupini EL igrat će izravno u osmini finala EL

Uefa to zove playoff za osminu finala, jer 16 se momčadi bori u prvoj fazi nokaut faze, dok osam pobjednika skupina čeka. Taj se playoff igra 17. i 24. veljače 2022., a Dinamo će u prvoj utakmici biti gost. Ono što je bitno za znati je to da se format natjecanja malo promijenio, pa pobjednici skupina izravno idu u osminu finala, a drugoplasirani će biti nositelji u ždrijebu. To bi značilo da će Dinamo imati status nositelja i da će uzvrat igrati u Maksimiru, dok momčadi poput Lyona, Monaca, Spartaka, Eintracht Frankfurta, Galatasarayja, Crvene zvezde, Bayer Leverkusena i West Hama, kao pobjednici skupina, izravno čekaju u osmini finala svoje suparnike...

Dinamo je nositelj

Što se tiče suparnika hrvatskog prvaka, on će biti netko od trećeplasiranih iz Lige prvaka. Tako će se za mjesto u osmini finala u svojevrsnom playoffu boriti klubovi koji su ispali iz Lige prvaka protiv drugih iz skupina Europske lige. To bi značilo da su nositelji, uz Dinamo: Rangers, Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga i Betis. Te klubove Plavi ne mogu izvući.

No, mogu neke druge. Tako bi uskoro na Maksimiru mogla gostovati i velika Barcelona, koja je ispala iz Lige prvaka. Od ostalih imena klubova koji su potencijalni suparnici Plavih, tu su još Porto, Leipzig, Borussia Dortmund, Šerif, Barcelona, Atalanta, Sevilla i Zenit. Za spomenuti kako se klubovi iz istih zemalja ne mogu sastati u šesnaestini finala EL. Prve utakmice na rasporedu su 17. veljače, dok su uzvrati tjedan dana kasnije.

Sve u svemu, spektakl za Dinamo u nastavku EL je zajamčen.

Momčadi nositelji u ždrijebu

Betis (ŠPA)

Braga (POR)

Dinamo Zagreb (HR)

Lazio (ITA)

Napoli (ITA)

Olympiacos (GRČKA)

Rangers (ŠKOTSKA)

Real Sociedad (ŠPA)

Klubovi iz LP

Atalanta (ITA)

Barcelona (ŠPA)

Dortmund (NJE)

Leipzig (NJE)

Porto (POR)

Sevilla (ŠPA)

Sheriff (MOL)

Zenit (RUS)