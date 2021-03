Osamnaestogodišnji talijanski nogometaš Romano Floriani Mussolini potpisao je profesionalni ugovor s talijanskim prvoligašem Lazijom, klubu u kojemu se nalazi od 13. godine.

Romano je praunuk fašističkog vođe Benita Mussolinija i sin njegove unuke Alessandre, a često ga se oslovljava samo kao Romano Floriani.

The footballer in the pic is Romano Floriani Mussolini, great-grandson of Italian dictator #BenitoMussolini

Floriani has signed his first professional contract with #Lazio which has a history of association with the far-right. #Mussolini #Italy #dictator #factsonly pic.twitter.com/5zZfZV2Ntl

