Muke 'majstora s mora': Hajduk na nezgodnom gostovanju u Kupu bez četiri važna igrača

Hajduk u srijedu od 17 sati u Koprivnici kod istoimenog domaćina na Apašu igra utakmicu šesnaestine finala Kupa.

Majstor s mora favorit je protiv vodećeg kluba Treće NL Sjever (četvrti rang), no trener Bijelih Gonzalo Garcia za taj ogled ne može računati na četvoricu igrača.

Zbog problema s lakšim ozljedama u Splitu su ostali Bamba (kvadriceps), Michele Šego (vrat) i Bruno Durdov (zglob), dok je zbog bolesti otpao Ron Raci.

Na Poljudu očekuju kako bi sva četvorica trebala vrlo brzo na travnjak, ali još nije sigurno hoće li biti spremni već za prvenstveni susret protiv Lokomotive koji se na Poljudu igra u subotu u 18:45 sati.

Glavni sudac utakmice u Kupu je Filip Cindrić iz Nove Kapele, pomagat će mu Emir Trklja i Tomislav Mioković iz Siska, a četvrti sudac je Ivan Čuzić iz Velike Gorice.

