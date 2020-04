MRAČNA AGENDA I NOVI RASPAD SISTEMA: Znate li zašto se Dinamova bajka preko noći pretvorila u horor i zašto je Bjelica kriv za sve?

Dinamo je uistinu unikatan klub, ali nažalost ne u pozitivnom smislu

Taman kada se, barem nakratko, pomislilo da je Dinamo konačno postao ozbiljan europski klub, kada se pomislilo da bi zaista mogli biti konkurentni u Europi, što su na koncu i dokazali u Ligi prvaka i Europa ligi lani, kada se pomislilo da su financijski stabilni jer priljev čistog novca zarađenog dobrim rezultatima bio je suludo visok za naše prilike, ta u pet godina su zaradili gotovo 250 milijuna eura, kada se pomislilo da konačno “modri” imaju igru i vrhunskog trenera, taman kada su se navijači počeli vraćati na stadion, Dinamo je opet svima dokazao da je klub bez perspektive, da ne kažemo i bez budućnosti.

Dinamo je uistinu unikatan klub, ali nažalost ne u pozitivnom smislu. U nogometnom svijetu, barem onom respektabilnom u koji se Dinamo silno pokušava svrstati, ne postoji ovakav klub. Klub u kojem glavnu riječ vodi čovjek koji više, formalno, nema nikakve veze s upravljanjem i operativom, koji se krije od hrvatske pravde u svojoj BiH rezidenciji zbog malverzacija teških stotine milijuna kuna u istom tom klubu, koji svoje oponente diskreditira lažnim SMS prepiskama, koji je od građanskog kluba kojeg naziva “svetinjom” napravio vlastitu “prćiju”, ne može se nazvati ozbiljnim klubom niti klubom koji ima zdravu budućnost.

Raspad sistema

Realno, ovakav Dinamo ne zaslužuje igrati Ligu prvaka, ne zaslužuje igrače vrijedne 20 milijuna eura, ne zaslužuje trenera koji bi svoj posao mogao, bez problema, raditi u nekoj od “ligi petice”, ne zaslužuje 30 tisuća ljudi na stadionu, ne zaslužuje onakve navijače koji se za boljitak svoj kluba bore već desetljećima, koji ukazuju na mutne poslove i dižu glas kada nitko neće, koji pomažu sugrađanima u najtežim trenucima i istinski su heroji svoga grada. Ne zaslužuje ovakav Dinamo više niti pohvale u medijima, ne zaslužuje novi stadion, ne zaslužuje respekt, ma, zapravo, zaslužuje upravo ono što mu se sada i događa. Svako toliko, iznova, raspad sistema.

Ha dobro, evo reći ćemo, Dinamo je, za sada, klub bez budućnosti i ne vidimo da će se to promijeniti u skorijoj budućnosti. Dinamo je tek obična lutkica trbuhozborca s međugorskom adresom. Dinamo je imao sve na dlanu, trenera, novi funkcionalan sustav, hrpu dobrih mladih igrača koje bi taj isti trener vjerojatno poslao u zvjezdane visine, imali su rezultate, gazili u ligi, izazivali strahopoštovanje u Europi, a onda je netko u Međugorju odlučio dodati gas i razj***** sustav jer je valjda na trenutak pomislio da više nije glavni.

Za sve je kriv Bjelica

Da, očito je Nenad Bjelica trebao nastaviti klasičnu Dinamovu tragediju, očito je trebao održavati raniji “status quo”, osvojiti ligu, zaribati u Europi, iznjedriti jedno ime po sezoni koje će se kasnije “utopiti” za 20-25 milijuna eura. Blesavo je od Bjelice što je u kratkom roku napravio od Dinama konkurentnu momčad i što je postao heroj u očima navijača. Valjda mu je krimen što je stvorio Olma, Petkovića, Oršića, Perića, što je digao cijenu i status Livakoviću, Moru, Ademiju, što je neke pogurao i do reprezentacije. Pa kako li je samo mogao?!

Valjda je gospodara iz sjene zasmetalo što dečki i trener nakon svake utakmice, pobjede ili poraza, odlaze podno Sjevera i zahvaljuju se navijačima. Možda je Bjelica pogriješio kada je pomislio da dolazi u istinski velik klub koji zaslužuje svoje mjesto na karti Europe, što je pomislio da će imati potporu ako bude davao dobre rezultate, što je nekim slučajem mislio da će svoj posao moći raditi kako on želi, što se u normalnom sustavu i podrazumjeva. O, kako li se samo prevario…

Niski udarac

Bjelica je na kraju dobio izgon i to možda i najgori u povijesti kluba. Tjerali su, Mamić i njegovi, trenere na svakojake načine, sjetite se samo Vahida Halilhodžića, još jednog koji je radio dobar posao, i njegove priče, ali ovako jeftine udarce nisu nikada ispaljivali. Teško je smijeniti trenera koji je napravio čudo, pa je onda valjda najbolje diskreditirati ga javno i prikazati ga pohlepnikom i plaćenikom koji samo gleda novac. Tako je Mamić pribjegao vrlo niskom udarcu i na svom je Facebook-profilu odlučio svima reći koliko Bjelica zarađuje i to ravno u lipu.

Ima i jedan problem s novom Mamićevom eskapadom, ali njime se vjerojatno nitko neće baviti. Plaća trenera trebala bi biti poslovna tajna. Odakle Mamiću, koji više nije djelatnik kluba, pravo da objavi primanja zaposlenika Dinama bez njegove suglasnosti i kako to da on uopće ima uvid u plaće zaposlenika kluba? Što si drugo čovjek može misliti osim toga da Mamić i dalje vodi glavnu riječ, iako se u Dinamu uporno trude prikazati da to nije istina.

Gdje je nestao novac?

Bjelica je gotovo sigurno bivši. Mamić i njegova družina ponovo su uspjeli u svom naumu i sljedeći korak vjerojatno će biti generalno čišćenje u svlačionici jer mnogi od postojećih igrača također su na udaru zbog, kako u Dinamu kažu, odbijanja smanjenja plaće u trenutku krize s koronavirusom. Možda je tu realan problem i to što je klub trenutno nakrcan kvalitetnim igračima koji imaju, apsolutno po zasluzi, visoka primanja.

Ali opet, postavlja se pitanje, zašto im je klub dao tolike plaće i kako to da nemaju za isplatu, a uprihodili su, kako smo rekli ranije, 250 milijuna eura u zadnjih pet godina. Nije baš da Dinamo živi od prodaje ulaznica, dresova i marketinga, dakle, prema svemu sudeći tu ne bi trebalo biti previše problema, ali eto, ispada da Dinamo nema za “papar”, a kamoli za plaće igračima i trenerima koji su sav taj novac upumpali u klub. Gdje je nestao taj novac i hoće li Mamić, sada kada je već počeo javno i transparentno objavljivati plaće, objaviti i na što je sve, u lipu dakako, potrošena tolika svota novca? Evo, samo što nije.

Što će biti s Dinamom?

Na koncu, Dinamo neće propasti, ali možete zaboraviti na respektabilan klub, to svakako. Doći će neki novi trener, perspektivni Igor Jovićević ili pak Mamićev poslušnik i nekadašnji “bič božji” u reprezentaciji, Romeo Jozak. Prema svemu sudeći, otići će ključni igrači, doći će oni igrači koje Bjelica nije htio dovesti, što mu je isto vjerojatno bila velika greška jer petljati se u transfer-politiku Dinama nije baš najbolja ideja. Dinamo će opet srljati u Ligi prvaka, trančirati po HNL-u, ali barem će sve biti po starom. Barem će Mamić opet biti prvo i jedino zaštitno lice Dinama, a treneri, igrači i navijači tek potrošna roba i sredstvo za ostvarivanje neke mračne agende.