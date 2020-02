MOŽETE LI ZAMISLITI MODRIĆA U NJIHOVOM DRESU? Vatreni dobio zanimljivu pozivnicu – ‘Odmah bih ga doveo kod nas’

Valja istaknuti kako je baš Modrić taj kojem uskoro, to jest, dogodine istječe ugovor s Realom

U srijedu se u 21 sat sastaju Real Madrid i Manchester City u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka, a uoči te utakmice zvijezda mančesterskog kluba, Raheem Sterling, dao je nekoliko zanimljivih izjava vezanih za nekadan najboljeg igrača svijeta i Luku Modrića.

Upitan je kojeg bi igrača Reala, da može, doveo u svoju momčad, a on je kao iz topa ispalio ime hrvatskog nogometaša.

Raheem Sterling ove sezone igra u sjajnoj formi, a uoči derbija osmine finala dočekalo ga je pitanje kojeg igrača Reala bi doveo u svoju momčad.

“Luku Modrića. Igrao sam protiv njega nekoliko puta, pogotovo u reprezentaciji. Ne znam, način na koji jednostavno lebdi terenom… Njegova igra je jako lijepa za oko”, rekao je engleski reprezentativac.

Ima li ikakve šanse da Modrić i Sterling zaigraju zajedno? “Sada sam u Cityju i stvarno sam sretan. Međutim, Real je fantastičan klub, kada vidite taj bijeli dres, točno znate što predstavlja. Ipak, imam ugovor s Cityjem i moram to poštovati”, rekao je Sterling. No, valja istaknuti kako je baš Modrić taj kojem uskoro, to jest, dogodine istječe ugovor s Realom i kako postoje velike šanse da već ovoga ljeta napusti Madrid, a tko zna možda se javi i City kao ponuđač… Eto, Sterling, ključni i najzvučniji igrač Guardioline momčadi, mu je već na neki način uručio pozivnicu.