MOŽE LI ON BITI HAJDUKOV IBRAHIMOVIĆ? Na Poljud je nakon dugo godina sletio top-igrač. Tko je Livaja i što će donijeti klubu?

Nakon deset i pol godina Livaja se vratio u klub, za koji nikada nije debitirao, i potpisao je ugovor do kraja ove sezone

Nije se samo Dinamo pojačavao ove zime, nakon dugo godina, nakon serije dvojbenih i promašenih akvizicija, čini se kako je konačno kvalitetan prijelazni rok odradio i splitski Hajduk. Novi sportski direktor, Mindagunas Nikoličius, opravdao je svoj renome stečen sjajnim akvizicijama i pregovaračkim sposobnostima u Gorici, te je u ovom prijelaznom roku priskrbio svojoj ekipi neka vrlo zanimljiva imena.

Ranije je stigao Lovre Kalinić, nekadašnji, odnosno povremeni, pričuvni vratar hrvatske reprezentacije, nakon njega došli su i Marco Fossati, nekadašnji igrač Milana i Intera, te na koncu Alexander Kačaniklić, nekadašnji igrač Fulhama, Liverpoola, Watforda… No, posljednje i ujedno najveće ime pojavilo se na Poljudu dva dana nakon završetka prijelaznog roka.

Povratak na Poljud

Povremeni hrvatski reprezentativac, Marko Livaja, raskinuo je ugovor s grčkim AEK-om i preselio se na Poljud. Nakon deset i pol godina Livaja se vratio u klub, za koji nikada nije debitirao, i potpisao je ugovor do kraja ove sezone. Momčadi bi se trebao priključiti do kraja tjedna i vjerojatno će biti spreman za okršaj s Rijekom 27. veljače.

Livaji je dječački san bio zaigrati u prvoj momčadi Hajduka, ali nažalost ta mu se želja nije ostvarila u prvom mandatu. Upisao je šest nastupa za Splićane, ali svih šest bile su prijateljske utakmice odigrane 2010. godine na pripremama u španjolskoj Marbelli. Još se onda, u vrijeme kada je klub vodio Edoardo Reja, Livaja isticao atleticizmom, statom i stilom igre, a bilo mu je, pazite sada, tek 16 godina.

Otišao u Inter

Međutim, Livaja je, kao i gotovo svi igrači njegovih godina, bio na stipendijskom ugovoru, a profesionalni ugovor mogao je potpisati tek sa 17 godina, a kako su ga tada već spazili i mnogi strani klubovi, prihvatio je ponudu talijanskog velikana Intera.

U Interu se kao klinac nije baš naigrao i proslijeđen je odmah na posudbu u Lugano gdje je igrao godinu dana i zatim se vratio među “crno-plave”. Za Inter je uspio odigrati samo 13 utakmica, a zabio je i četiri pogotka, no za njega nisu imali konkretne planove pa je karijeru nastavio u drugim sredinama. Igrao je za Cesenu, Atalantu, Rubin i Empoli, ali niti u jednom od ta četiri kluba nije pokazao ili nije imao prilike pokazati svoj puni potencijal. Za Cesenu je odigrao samo tri utakmice, zatim je stigla Atalanta, za koju je igrao 34 puta, ali postigao je tek šest golova i tamo je navukao dosta negativne pozornosti na sebe.

Skandal u Atalanti

Livaja tada nije bio na dobru glasu, štoviše, bio je proglašava zločestim dečkom, a baš su u Atalanti imali dosta problema s njim. Livaja se tamo sukobio sa suigračem Ivanom Radovanovićem, kojeg je jednom prilikom na treningu udario šakom u glavu.

“Unio mi se u lice nakon jednog duela. Pokušao sam se odmaknuti, ali on me udario šakom u glavu. Sreća da sam bio okrenut leđima. Mogao mi je slomiti nos. Takvima nije mjesto u nogometu… Prihvatio sam ga, vozio na treninge iako živim na drugom kraju grada. Rekao sam mu da se smiri i koncentrira na igru jer ima sjajne nogometne kvalitete, ali me razočarao karakterno. Smijao mi se dok sam krvavog lica išao u ambulantu”, govorio je tako Radovanović.

Livaja je nakon incidenata u Atalanti prešao u Rubin iz Kazanja, a kada je napustio “čizmu”, govorilo se kako se zamalo potukao s tadašnjim trenerom Atalante Stefanom Colantuonom.

“Nikakve tučnjave nije bilo. Bilo je samo ružnog ponašanja zbog kojeg je Livaja udaljen s treninga. S igračem se nikada u životu nisam potukao pa ne bih počeo niti s Livajom. Smiješno mi je to što priča da su njegovi prijatelji ljubomorni na njega. Ja mu osobno želim sve najbolje. Neka ostvari veliku karijeru, ali i neka pronađe skupinu ljudi poštenih i strpljivih kakve je imao u Atalanti”, rekao je Colantuono koji je naglasio kako bi se o njegovu privatnom i sportskom životu “mogla napisati enciklopedija”.

Otjeran iz reprezentacije

Tih je godina Livaja igrao i bivao otjeran iz U-21 reprezentacije Hrvatske. Tada je izbornik mlade reprezentacije bio Niko Kovač, a on je o Livaji tada rekao sljedeće.

“Livajin zastupnik je zvao i tražio da njegovog igrača oslobodim utakmice protiv Lihtenštajna. Nisam na to pristao i inzistirao sam da dođe na okupljanje. Zvao sam ga, slao poruku, zvali su ga ljudi iz stožera, no on pet dana nije reagirao. Dok sam ja u ovoj reprezentaciji, on tu više neće igrati. Takvo ponašanje neću nikome tolerirati”, izjavio je 2013. godine Niko Kovač.

Srećom, nakon Livaje stigao je Nenad Gračan koji ga je vratio u momčad, ali ga je vrlo brzo morao ukloniti s popisa jer je ovaj dobio suspenziju Atalante zbog toga što se odbio zagrijavati tijekom utakmice. Prvi nastup za mlade Vatrene dočekao je u listopadu u play-offu za Euro, kada je Hrvatska igrača s Engleskom. Tada je odigrao obje utakmice i zabio je jedan gol. Bili su mu to, ujedno, jedini nastupi za U-21 reprezentaciju.

Livajin uzlet

Otprilike negdje nakon svih tih ekscesa i ludosti, Livaja se polako počeo smirivati u Rubinu, ali niti tamo se nije zadržao dugo niti je puno igrao. Potom je prešao u Empoli, gdje se, pogađate, također nije naigrao, ali nakon Empolija kreće njegov uzlet.

Očito mu je klima na Kanarima jako godila jer u Las Palmasu je bio sjajan. Odigrao je za njih 26 utakmica, zabio je sedam golova i upisao četiri asistencije. No, Livajin nebeski uzlet događa se nakon Las Palmasa. Prvo odlazi na posudbu, a zatim i potpisuje za grčki AEK. Tamo je eksplodirao. U 147 utakmica zabio je 42 gola i upisao još impresivnih 29 asistencija. Sjajnim igrama i uzornim ponašanjem zavrijedio je i poziv Zlatka Dalića. Skupio je tako i četiri nastupa za reprezentaciju, ali nažalost bez učinka. Igrao je protiv Portugala, Španjolske, Engleske i Jordana.

S AEK-om se nije uspio dogovoriti oko novog ugovora i stigao je na mjesto gdje je za njega sve počeo. Na Poljud. I sada stiže pitanje što Livaja može donijeti Hajduku, što Hajduk može njemu i je li dolazak na Poljud bio dobar potez.

Hajdukov Zlatan

Prva stvar koja je kroz glavu prošla autoru ovih redaka, jest da bi Livaja mogao biti ono što je Zlatan Ibrahimović bio ovom sadašnjem Milanu. Iskra koja je zapalila vatru. Livaja može biti novi lider Hajduka, igrač s karakterom i autoritetom, produžena ruka trenera na terenu, motivator, ratnik, razarač, golgeter, igrač s jakim voljnim momentom, igrač s kakvim-takvim mentalitetom pobjednika.

Hajduku kronično nedostaje takvih igrača, nedostaje im igrač koji radi istinsku razliku na terenu, a vjerujemo, prema svemu dosad viđenom, da je Livaja taj. Igrač s tehničkim karakteristikama malo nalik onima Zlatana Ibrahimovića, robustan, jak u duelu, odličnog šuta, a uz to i razigravačkih sposobnosti i sklonosti asistencijama. No, istaknut ćemo prije svega kako bi Hajduku trenutno, u ovom apatičnom stanju, Livajin osebujan karakter itekako mogao goditi.

Dva problema

Za sada vidimo samo dva problema, koja nisu pretjerano vezana za samu igru i ono što Livaja može pružiti na terenu. Prvi je taj da je Livaja potpisao samo na pola godine, što znači da bi na ljeto već mogao odmagliti u neku jaču ligu ili bolji klub, posebice ako briljira u dresu Hajduka. A drugi problem mogao bi biti vezan za navijače. Još uvijek nije poznato što navijači Hajduka misle o Livaji.

Svojevremeno su Livaju žestoko kritizirali iz Torcide čak su ga i vrijeđali jer je iz Hajduka zamalo otišao u Dinamo. Zdravko Mamić ga je 2010. godine, dok je bio stipendist, htio dovesti u Dinamo, ali Hajduk nije to dopustio.

“Braća Mamić su me odvela u Dinamo. Odigrao sam jedan turnir za Modre i vratio se kući. Hajduk nije dopustio da otiđem u Maksimir, pa me Ivan Buljan doveo na Poljud”, rekao je to Livaja početkom 2010. godine za SN, a svojevremeno je snimljen i kako ljubi Dinamov grb na dresu. Nadamo se eto, da je Torcida to ostavila za sobom i da će Livaji prirediti dobrodošlicu.