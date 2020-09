Krajem sezone i osvajanjem Lige prvaka Bayern se oprostio od Philippea Coutinha, Barceloninog igrača koji je kod njih prošle sezone bio na posudbi.

Brazilac je proveo godinu dana u Bayernu, gdje se nije nametnuo spektakularnim predstavama. Bio je tek povremeni član prvog sastava, više smo ga vidjeli u ulozi zamjene, a imao je sredinom sezone i problema s ozljedom, što ga je dodatno usporilo.

Usprkos tomu, uspio je upisati 38 nastupa za njemačku momčad. Zabio je sveukupno u kupu, prvenstvu i Ligi prvaka 11 golova te dodao tomu 9 asistencija. Najbolji trenuci sezone bili su mu svakako kad je s dva pogotka u Ligi prvaka “počastio” svoj matični klub u gorkom porazu 8:2.

Arrive 🛬

Win the treble 🏆🏆🏆

Leave 🛫

Philippe Coutinho has returned to Barcelona after a year on loan at Bayern Munich.

pic.twitter.com/ItvysRPGQO

September 2, 2020