U derbiju 34. kola francuskog nogometnog prvenstva Lille je na gostovanju pobijedio Lyon sa 3-2 vrativši se na vrh Le Championata.

Lille je do iznimno važnih bodova stigao premda je gubio 0-2, a tvorac velikog preokreta bio je Burak Yilmaz postigavši dva gola uz asistenciju.

Domaćin je poveo u 20. minuti golom Islama Slimanija, a 15 minuta kasnije je Jose Fonte zatresao vlastitu mrežu za 2-0. U posljednjim trenucima prvog dijela Burak Yilmaz je smanjio iz slobodnog udarca, a u 60. minuti asistirao Jonathanu Davidu za 2-2. Potpuni preokret se dogodio u 85. minuti kada je Yilmaz svojim drugim golom doveo goste u prednost.

Domagoj Bradarić je za Lille igrao prvo poluvrijeme.

