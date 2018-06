MOŽE LI HRVATSKA PONOVITI ILI ČAK NADMAŠITI USPJEH IZ 1998.? Konačno se pojavila nada; međutim, strahujemo samo zbog jednog

Porazgovarali smo s Ilijom Lončarevićem o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji

Točno 20 godina od nezaboravnog ljeta, kod Hrvata se pojavila nada: može li doista Hrvatska ponoviti uspjeh iz 1998 i uzeti broncu? Mogu li Dalićeve trupe opet do takvih visina? Ili će slavlje nad Argentinom ostati uz bok nekim drugim takvim slavljima koje su bile samo bljesak jedne vrsne generacije?

Još kad je održan ždrijeb skupina SP-a u Moskvi, zamirisalo je na onu skupinu H na SP-u 1998., u kojoj smo također bili zajedno sa Argentinom. Dvadeset godina nismo osjetili kako je to proći u drugu fazu natjecanja na Mundijalima, ova generacija, po mnogim bolja od brončane, našla se u situaciji da, s obzirom na godine nekih nositelja igre, joj je nastup u Rusiji posljednja šansa za nešto veliko, ozbiljno, za pamćenje…

Uspjeh generacije na SP-u

Zasigurno, ovo je najveći uspjeh ove generacije na SP-ima predvođene Lukom i Čarlijem. Hrvatska je nogometna javnost uoči mundijala u Rusiji bila nekako podijeljena. Dobar dio prognoza navijača staje na osmini finala jer ne vjeruje da Vatreni mogu preko Argentine i(li) Francuske do četvrtfinala turnira.

Međutim, nakon demoliranja argentinskih trupa, koji su predvođeni Messijem izgledali i na kraju završili kao razbijena vojska, navijačima se zagolicala mašta. Vide Vatrene daleko na turniru…

“Dočekali smo ono što smo pretpostavljali, neki bojažljivo, neki hrabro, da je ova generacija spremna za veće stvari nego što smo zadnjih desetljeća imali. To se pokazalo i u utakmici s Nigerijom, kao i u utakmici s Argentinom, kao točno. Normalno, ono što je u sportu, u nogometu pogotovo, jako bitno je ‘starost igrača’, odnosno iskustvo. Moraju doći u neke godine kad njihovo iskustvo predstavlja momčad koja je u stanju napraviti to u kojem smjeru oni sad idu. Nisam sklon pojedince stavljati ispred momčadi. Mislim da i vi novinari bi trebali puno više naglašavati zajedništvo i momčad, jer bez toga, na koncu, nema ničega”, kazao nam je u uvodu razgovora poznati hrvatski trener Ilija Lončarević i nastavio:

‘Nitko na svijetu nema takvu veznu liniju’

“Normalno da nam tom putu moraš imati raspoložene vratare i stopere, koji su jučer bili i više nego sjajni, kao i prije toga. Vezna linija je, pak, nešto što nema nitko na svijetu. Mi imamo pet veznjaka koji su vrhunski, a trojica ili dvojica mogu samo igrati. Imamo svjetske i europske klase u sredini. To je srca i duša momčadi i to je ono na čemu Zlatko Dalić gradi momčad i uspjeh. Od početka kad je skupio momčad, napravio jen zajedništvo. To je njemu veliki plus i on je svjestan toga da mu je to prvi, jedini i najvažniji korak. Sve ostalo je samo pitanje, reklo bi se, realizacioje u toku 90. minuta, da li ćemo biti tako kompaktni, bez peha i da ćemo u napadu napraviti ono što objektivno i možemo, to sad pokazujemo”.

Slijedi posljednja utakmica u skupini D, ona protiv Islanda u Rostovu na Donu u utorak, od 20.00. Skandinavci traže prolaz u drugu fazu natjecanja. Izbornik je najavio kako će odmoriti neke igrače, a nekima dati priliku.

Čarli i Pjaca možda od prve minute protiv Islanda

Tako se očekuje kako bi mogao zaigrati i Marko Pjaca, kao i Vedran Ćorluka, “ministar” hrvatske obrane prisilno na klupi zbog neadekvatne spremnosti nakon povratka na teren, s kojeg je izbivao zbog ozljede. Čarli je na ovom prvenstvu odigrao samo minutu, protiv Argentine. Točnije, ušao je u igru kako bi zabilježio svoj jubilarni, 1000. nastup za Vatrene, vjerojatno i kako bi se Kaliniću pokazalo da i veliki igrači reprezentacije mogu sjediti na klupi i igrati ako treba i “minutu”… Kolektiv ispred vlastitih pretenzija i ciljeva…

“Moraju se tu razlučiti neke stvari. Neke igrače je potrebno odmoriti i ne riskirati eventualno novo oštećivanje momčadi ozljedama, jer je uhvatila ritam. Isto tako je strah i bojazan, to je deset dana od ove utakmice do one tamo druge u osmini finala, da igrači mogu izgubiti ritam u tome. Ne bi smio Dalić dirati previše u momčad u smislu da se mijenja previše. Sigurno da mora razmišljati unaprijed, a budućnost je osmina finala. Neću reći da se ne smije obazirati na protivnike, jer ni to nije fer ni sportski. Jučer je komentator na TV-u ponovio dva, tri puta što nije bilo ‘politički mudro’ govoriti o tome, ‘e sad ćemo mi planirati hoćemo mi biti prvi ili drugi, ili ćemo igrati s ovim ili s onim. O tome se ne bi trebalo niti govoriti, a kamoli pristupati. Kakva god momčad išla na Island, mora ići na pobjedu. Ja sam siguran da će ići na pobjedu, tu nema nikakve dileme. Zlatko ima jako dobrih izbora na klupi, čitav je tu nit dobrih igrača. Ima izbora i može napraviti ono što želi”, zaključio je Ilija Lončarević.