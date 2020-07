Slovak je na terenu zaradio crveni karton pa je kažnjen s tri utakmice neigranja i 10 tisuća eura, dok je Epic Brozo proletio kroz crveno na semaforu u svom terencu s 0,6 promila alkohola u krvi. Nije puno, ali dovoljno za veliku kaznu koja može postati i još gora ako ga se Inter odluči riješiti

Teška su vremena za Marcela Brozovića. Ovaj povratak nogometu za njega nikako nije bio sretan. Ekspresno se ozlijedio na prvoj utakmici nastavka, da bi četiri utakmice onda čekao na povratak na teren.

A kad se konačno vratio u formu, proletio je kroz crveno na semaforu u alkoholiziranom stanju i dobio je kaznu kluba od 100 tisuća eura. Brozović je ovime iz Interovih “nedodirljivih” prešao u kategoriju igrača za koje će Inter “slušati ponude”.

OTKRIVENO KOLIKO JE NAPUHAO BROZOVIĆ: Procurili detalji skandala Vatrenog; ‘U posjet su mu stigli kum i dvojica prijatelja’

Nije više nedodirljiv

Tako je naveo ugledni talijanski list La Gazzetta dello Sport koji tvrdi da sad Inter osluškuje ponude za apsolutno sve svoje igrače. No to nije bilo tako do prije par dana. Naime, Brozović i njegov suigrač Milan Škriniar bili su “zaštićeni” od transfera, no događaji u posljednjih nekoliko dana sve su promijenili.

Brozović i Škriniar imali su različite vrste prekršaja. Slovak je na terenu zaradio crveni karton pa je kažnjen s tri utakmice neigranja i 10 tisuća eura, dok je Epic Brozo proletio kroz crveno na semaforu u svom terencu s 0,6 promila alkohola u krvi. Nije puno, ali dovoljno za veliku kaznu koja može postati i još gora ako ga se Inter odluči riješiti.