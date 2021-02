MOŽDA PADNE I NOVA OBJAVA ‘RATA SUSTAVU’? Oko Sokolovo tvrdi da je Dinamo teško oštećen protiv Šibenika, evo i objašnjenja

Blagu sjenu na ovu senzacionalnu pobjedu bacile su dvije sporne situacije, one iz 70. i 78. minute

Vodeća momčad Prve HNL, zagrebački Dinamo, poražen je u subotu u 18. kolu od Šibenika s 2:1. Bila je to povijesna pobjeda dalmatinskog kluba jer do sada na Maksimiru u povijesti nikada nisu uzeli bodove.

Međutim, blagu sjenu na ovu senzacionalnu pobjedu bacile su dvije sporne situacije, one iz 70. i 78. minute. U prvoj situaciji je Šibenikov Karlo Bilić u kaznenom prostoru nagazio Marka Tolića, a sudac Dario Bel samo je poručio da se nastavi igra. Prema mišljenju sudačkog eksperta Marija Strahonje, bio je u krivu.

“Tolić je u miru primio loptu i poslije ga je obrambeni igrač nagazio. Nisam siguran da ovo nije kazneni udarac. Vidi se jasno gaženje i tu ima elemenata za kazneni udarac”, rekao je u HTV-ovoj emisiji Stadion sudački ekspert Strahonja.

U drugoj situaciji, također u kaznenom prostoru Šibenika, Marko Bulat je oborio Lovru Majera i Strahonja veli da je i tu bila loša odluka suca da pusti igru.

“Majer ima kontrolu nad loptom. Mislim da mu je narušena ravnoteža i prema tome to je kazneni udarac”, pojasnio je Strahonja, a to pak znači da bi opet moglo biti burnih reakcija na suđenje s Maksimira, s obzirom na onu “objavu rata” sustavu u kojeg su do prije nekoliko dana vjerovali.

Bilo je ponešto spornih situacija i na utakmici Rijeke i Gorice. Pri rezultatu 2:0 u 64. minuti rukom je igrao igrač Gorice Joey Suk, a sudac Fran Jović signalizirao je da se igra dalje.

“Ruka je zatvorila put lopti do bijelog igrača, to je kazneni udarac”, kazao je Strahonja.

Strahonja je istaknuo i kako je Osijeku trebao biti suđen penal protiv Istre jer je nakon Bočkajeva šuta jedan igrač Istre igrao rukom.