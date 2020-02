MOŽDA ĆE VAS IZNENADITI PRAVI RAZLOG: Olmo konačno otkrio zašto je prešao u Lepzig. Jednim detaljem su ga impresionirali

Za službenu stranicu Bundeslige Olmo je dao prvi intervju nakon odlaska iz Zagreba

Svega tri utakmice bile su potrebne da se Dani Olmo infiltrira u prvu momčad RB Lepziga i to baš na utakmici s Bayernom glavnim konkurentom za naslov. Utakmica je završila bez pobjednika, a bivša zvijezda Dinama odigrala je 69 minuta za svoju momčad. Olmo je u prve tri utakmice uspio postići i svoj prvijenac, protiv Frankfurta u kupu.

Za službenu stranicu Bundeslige Olmo je dao prvi intervju nakon odlaska iz Zagreba, a ovi su odmah primijetili kako je igrao na nešto drugačijoj poziciji od one koju mu je trener Julian Nagelsmann namijenio.

“Osjećaj je dobar. Malo mi je bila čudna pozicija jer sam igrao lažnu devetku, ali sretan sam što dobivam sve više minuta i motiviran sam za dalje. Vrlo sam sretan, odlično su me svi primili, od suigrača, trenera pa do svih u klubu. Svakodnevno učim taktičke stvari koje trener od mene zahtijeva, malo po malo napredujem i svakim danom se osjećam ugodnije u momčadi”, rekao je Olmo.

Potom je komentirao utakmicu protiv Bayerna, svoju prvu veliku u Njemačkoj. “Protiv Bayerna ste mogli vidjeti dva različita poluvremena. U prvom dijelu oni su bili nadmoćniji, a mi nismo stvorili nijednu ozbiljnu priliku. U nastavku smo se probudili, imali više prilika, ali na kraju ih nismo realizirali. Međutim, odlazimo s Allianz Arene zadovoljni osvojenim bodom”, ispričao je Olmo.

Zašto je odabrao Leipzig

Potom je otkrio što je Nagelsmann tražio od njega i suigrača nakon slabog izdanja u prvom dijelu. “Tražio je da idemo malo više prema naprijed. U prvom dijelu smo djelovali zbunjeno, ali smo se u nastavku oslobodili i tako stvorili više prilika, to je pravi put. Sad nam slijedi Werder kod kuće i samo trebamo nastaviti ovako”, veli Olmo.

Zašto je odabrao baš Leipzig? “Odabrao sam Leipzig zbog sportskog projekta, posvećeni su mladim igračima. Također, veliki utjecaj na odluku imao je poziv trenera Nagelsmanna i dolazak u Zagreb Markusa Kroschea. Pokazali su veliko zanimanje i znao sam da je ovo najbolje mjesto za mene”, otkriva Olmo.

Kakvi su mu planovi? “Euro je san, no do njega ima još dosta, ali svakako ću nastaviti raditi da tamo dospijem. Prvo moram zaslužiti igrama u Leipzigu, a ako to dobro odradim, trebalo bi biti prilike i na Euru”, završio je Olmo.