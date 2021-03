‘Igrao sam u Zagrebu s Realom, znam moć tog stadiona’

Trener Tottenham Hotspura Jose Mourinho jučer se nakon utakmice protiv Dinama u Londonu (2:0 pobjeda Spursa), prve u borbi za četvrtfinale Europske lige, za Arena Sport osvrnuo na uzvrat na Maksimiru koji je na rasporedu za 6 dana, sljedećeg četvrtka. “Može li vam Dinamo stvoriti probleme u uzvratu?” Upitao je novinar spomenute televizije i dobio zanimljiv odgovor u obliku – Josea Mourinha. Posebni, kako mu vole u medijima tepati, još tamo nakon ždrijeba osmine finala EL prije zamjene domaćinstva, za maksimirsko ruglo govorio je biranim riječima kazavši:

‘Maksimir? Dobar je to stadion’

“Maksimir? Dobar je to stadion, vjerujem da ćemo igrati tamo. To je nogometna zemlja, prepuna talenata. Let nije predug, nije daleko. Osjećam se jako pozitivno, ali najbitnije od svega je da izborimo četvrtfinale natjecanja”.

MOURINHO NIJE PODCIJENIO DINAMO: ‘Znate, on ima jednu posebnu varijantu igre, vidjelo se to i protiv Dinama’

Sad je rekao:

“U ovom trenutku, igranje sa i bez navijača nije isto. Igrao sam u Zagrebu s Realom, znam moć tog stadiona, ali ovog puta na njemu neće biti navijača pa je u biti svejedno igrali kod kuće ili u gostima, ne čini razliku. Ono što znam je i da imaju dobru momčad i rezultat od 2:0 daje im nadu. Nije to baš dobar rezultat za njih ali je aktivan koji im daje nadu. Morat ćemo kao i večeras utakmicu shvatiti ozbiljno i završiti posao”, istaknuo je Jose Mourinho pred kojim je sad ligaški derbi sjevernog Londona protiv Arsenala. Tottenham je trenutno sedmi u Premierligi sa 45 bodova, tri manje od petoplasiranog West Hama odnosno pet od Chelseaja na 4. poziciji, pozicija koje vode u Europu…

‘Gledam samo naprijed’

Tako su ostali u igri za Ligu prvaka ali su praktički ispali iz borbe za naslov…

“Pogledam gore, ne gledam dolje, ne osvrćem se iza samo naprijed’, rekao je Mourinho.

‘Da je Arsenal sedam bodova ispred nas, gledao bih u njih, ali budući da imamo sedam bodova više od njih, ne gledam prema njima. Uvijek gledamo na sljedeću utakmicu i da je sljedeća Aston Villa ili Newcastle, bio bi to potpuno isti osjećaj. Smatramo da smo bolji od pozicije koju imamo na tablici i želimo poboljšati svoju poziciju pa nam za to trebaju bodovi. Nije važno s kim igrali, nije važno je li to londonski derbi, bitno da ćemo sve napraviti da bi uzeli bodove”, istaknuo je Mourinho, prenosi Daily Mail.

Nekoliko je puta bio u Zagrebu

Inače, Mourinho je bio u Zagrebu nekoliko puta. U rujnu 2011. s Realom je imao svoju prvu utakmicu natjecanja po skupinama u Ligi prvaka protiv Dinama. Godinu dana poslije gledao je i kvalifikacijsku utakmicu za SP 2014. između Hrvatske i Makedonije, odnosno Luku Modrića, tada svog novog igrača u Realu kojeg je doveo upravo iz Tottenhama, te se podružio sa prijateljima.

Pa je onda 2017. bio u Zagrebu kao trener Man Uniteda, kako bi pogledao utakmicu Hrvatske i Ukrajine u borbi za SP u Rusiji i navodno, kako su tada pisali hrvatski i strani mediji, dogovorio prelazak hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića na Old Trafford. No, Mourinho je samo prokomentirao te napise u razgovoru za HNS-ovu službenu televiziju kazavši:

“Nemam neki skriveni cilj, došao sam uživati u slobodnom vremenu i posjetiti dobre prijatelje poput Mijatovića i Šukera“, rekao je Mourinho i dodao:

“Znam da svi misle da sam došao po neke igrače, ali danas ne trebate putovati kako biste vidjeli nogometaša, sve ih znam od prije”.

Posebni jako respektira hrvatski nogomet i nogometaše, te govori biranim riječima o njima. Perišića je žarko htio dovesti ali na kraju mu se nije ostvarila želja. Iz Italije je, naime, brzo stigao odgovor da Perišić ne ide nikamo iz Intera dok netko ne ponudi barem 60 milijuna eura.