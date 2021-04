Sjećate li se što se događalo prije otprilike godinu i pol dana kad je Niko Kovač dobio otkaz u Bayernu? Mourinho je bio glavni kandidat za preuzimanje bavarskog kluba, bio je slobodan na tržištu i nije skrivao da želi voditi Bayern. Priznao je čak i da uči njemački

Jose Mourinho ponovo je bez kluba. Portugalac (58) je morao napustiti klupu Spursa zbog loših rezultata u zadnjih nekoliko mjeseci. Klub, koji je još sredinom prosinca bio vodeći u prvenstvu, trenutno je sedmi na ljestvici engleskog prvenstva nakon 32 kola s minimalnim izgledima za ulazak među najbolje četiri momčadi što jamči nastup u Ligi prvaka.

Bivši trener Porta, Chelsea, Intera, Real Madrid i Manchester Uniteda vodio je Spurse u 86 utakmica nakon što je u studenom 2019. zamijenio na klupi Mauricija Pochettina.

Mourinho je u proteklih nekoliko dana, naravno, na meti mnogih klubova. Najviše se tu spominje Valencia koja mu je navodno već ponudila četverogodišnji ugovor, bar tako tvrdi španjolski tabloid Todofichajes. Druga zanimljiva opcija koja se spominje je škotski Celtic, no, u ovom trenutku ta je opcija nešto manje izgledna.

Htio je Kovačev posao

A sjećate li se što se događalo prije otprilike godinu i pol dana kad je Niko Kovač dobio otkaz u Bayernu? Mourinho je bio glavni kandidat za preuzimanje bavarskog kluba, bio je slobodan na tržištu i nije skrivao da želi voditi Bayern. Priznao je čak i da uči njemački.

Sljedeće sezone situacija će biti slična. Hansi Flick sigurno odlazi s klupe Bayerna i vrlo vjerojatno će preuzeti kormilo njemačke reprezentacije, a mjesto na klupi Bayerna ostat će upražnjeno. Mourinho će, kao slobodan trener, sigurno biti opcija za dolazak na to mjesto. The Special One cilja na osvajanje naslova prvaka u još jednoj ligi “petice”, nakon što je svojevremeno pokorio Italiju, Englesku i Španjolsku.

Ključna riječ u cijeloj ovoj priči je “svojevremeno”, jer Mourinho se u Tottenhamu nije proslavio. Izgubio je svlačionicu jer je za neuspjehe dosta često krivio igrače, a vrlo malo sebe, što smo mogli i vidjeti nakon što ih je Dinamo izbacio iz Europske lige.

Drugi Mourinhov minus je činjenica da je jako skup. Ukupno, Mourinho je samo na odštetama zaradio čak 93 milijuna eura u karijeri, a ovaj posljednji otkaz u Tottenhamu donio mu je 20 milijuna eura. Usprkos tomu, Bayern ostaje Mourinhova velika želja i, uz sve rizike koje Portugalac donosi, nije nemoguće da ga već ovog ljeta vidimo na čelu najjačeg njemačkog kluba.

