MOURINHO ZNA ZAŠTO JE SOLSKJAEROV UNITED BRZO POTONUO: ‘Dobri dečki kao on postanu kao lutke na koncu…’

United je dobio samo dvije od posljednjih devet prvenstvenih utakmica i završio je na šestom mjestu Premier lige, čime je ostao bez Lige prvaka u sljedećoj sezoni

Bivši trener Manchester Uniteda Jose Mourinho, koji je u prosincu dobio otkaz zbog loših rezultata, izjavio je da njegove metode nisu bile problem, te da treneri koji su “dobri dečki” na kraju završe kao lutke na koncu.

OVA PRIČA NAJBOLJE OPISUJE KAKAV JE AUTORITET BIO SIR ALEX FERGUSON: Pogledajte kako je doveo svoju najveću zvijezdu uoči bitne utakmice

“Prije deset mjeseci izjavio sam da je osvajanje drugog mjesta sa Unitedom u Premier ligi u sezoni 2017/18. jedno od mojih najvećih postignuća. Tjerao sam igrače do maksimuma, cijedio ih kao naranču. To je moguće kad imaš talentirane i radišne igrače, te klub koji je dobro strukturiran. No, kad ostaneš sam, kad nemaš podršku kluba, a neki igrači ti okrenu leđa, što ti onda vrijedi što si dobar dečko. Ja ne želim biti dobar dečko. Dobri dečki nakon tri mjeseca postanu lutke na koncu i to loše završi”, kazao je Mourinho za L’Equipe, a njegove riječi mogu se protumačiti kao poruka njegovom nasljedniku Oleu Gunnaru Solskjaeru.

ŠOKANTNO OTKRIĆE ENGLESKOG SUDA: Budući premierligaš financirao se novcem obitelji najpoznatijeg svjetskog terorista

Solskjaeru, kojeg u javnosti percipiraju kao “dobrog dečka”, odlično je krenulo na klupi Manchester Uniteda, dobio je deset od prvih 11 utakmica, eliminirao je favoririzirani PSG u Ligi prvaka, ali onda su stvari krenule nizbrdo. United je dobio samo dvije od posljednjih devet prvenstvenih utakmica i završio je na šestom mjestu Premier lige, čime je ostao bez Lige prvaka u sljedećoj sezoni.

“Moje metode nisu problem. Mislim da je vrijeme to pokazalo i da ljudi to vide. Također, problemi s kojima sam ja bio suočen i dalje su prisutni”, dodao je Mourinho.