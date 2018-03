Evo zašto Chelsea ne može biti prvak Europe i Engleske

Nogometaši Chelseaja ove su sezone u lovu na dvostruku krunu, u Premierligi i Ligi prvaka. No, njihov menadžer Jose Mourinho zabrinut je duljinom klupe.

“Ako me pitate možemo li otići do kraja u Ligi prvaka i osvojiti Premierligu, rekao bih da je to jako teško. Naša je momčad malo kratka. Dvojica naših igrača (siječanjska pojačanja Matić i Salah) ne mogu igrati u Ligi prvaka. Dakle 20 minus 2 igrača jednako je 18, a oduzmemo li ozlijeđenog Marca van Ginkela, to je 17. Mislim da nemamo momčad dovoljno brojnu i iskusnu da se s time nosi”, rekao je Mourinho.

“Da bismo osvojili Premierligu, moramo pobijediti u devet utakmica i čekati da Manchester City ne dobije svaku. Da bismo osvojili Ligu prvaka moramo pobijediti Galatasaray, nekoga u četvrtfinalu, polufinalu i finalu. Kada kažem nekoga, mislim na najbolje svjetske momčadi, pa stoga mislim da je to jako teško. Zato idemo korak po korak”, dodaje Portugalac.

Iako na premierligaškoj ljestvici Chelsea ima sedam bodova prednosti, činjenica je da su odigrali više utakmica od najvećih rivala. Drugoplasirani Liverpool i trećeplasirani Arsenal imaju po jednu utakmicu manje, a četvrtoplasirani Manchester City, koji zaostaje devet bodova, čak tri utakmice manje.

“Ne gledamo ljestvicu jer je ljestvica lažna. Mislim da je momčad motivirana i snažna, ali ne zbog ljestvice jer su svjesni da je lažna. Imamo jasne ciljeve za sljedeću sezonu, ali ako možemo to napraviti ove sezone, nećemo reći ne. Vrlo smo mirni i opušteni i to je važno”.