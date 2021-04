Pogba je, također za Sky Sports, u intervjuu objasnio kako se za vrijeme Mourinhovog staža u Manchesteru njih dvojica pred kraj nisu baš najbolje slagali. Francuz, ipak, tvrdi da je taj odnos neko vrijeme čak bio i dobar

U prvoj utakmici 32. kola engleskog nogometnog prvenstva Everton i Tottenham Hotspur su igrali 2:2.

Poveo je Tottenham golom Kanea u 27. minuti, no vrlo brzo potom poravnao je Sigurdsson iz kaznenog udarca u 31. minuti, a isti je igrao doveo Everton i u vodstvo u 62. minuti samo da bi Kane svojim također drugim golom poravnao na konačnih 2:2 u 68. minuti.

Posebno je zanimljiv bio intervju nakon utakmice. Novinar Sky Sportsa pitao je trenera Tottenhama Josea Mourinha kakav je njegov komentar na kritike igrača Manchester Uniteda Paula Pogbe, no Portugalac ga je samo “poklopio”.

‘Uopće nisam zainteresiran’

“Htio bih samo nešto reći. Ne mogu manje brinuti o tome što je on rekao. Uopće nisam zainteresiran“, rekao je Mourinho nakon utakmice za Sky Sports.

Pogba je, također za Sky Sports, u intervjuu objasnio kako se za vrijeme Mourinhovog staža u Manchesteru njih dvojica pred kraj nisu baš najbolje slagali. Francuz, ipak, tvrdi da je taj odnos neko vrijeme čak bio i dobar.

“Nekad sam imao dobar odnos s Mourinhom i svi su to mogli vidjeti, a jednog dana jednostavno nisam znao što se dogodilo. Odjednom je postalo čudno i ne mogu to objasniti jer ni sam ne znam što je bilo. Ole je drugačiji. On ne bi išao protiv svojih igrača“, objasnio je Pogba

Ovim remijem Tottenham i Everton su zadržali svoje pozicije, Totrenham je sedmi sa 50, a Everton osmi sa 49 bodova.

