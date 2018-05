Jose Mourinho je izjavio nešto što se Cristianu Ronaldu neće svidjeti

Od 2010. do 2013. godine surađivali su portugalski trener Jose Mourinho i portugalski napadač Cristiano Ronaldo u Real Madridu. Trebao bi Mourinho znati koje stvari mogu nokautirati vrhunskog, ali i samodopadnog napadača koji voli da ga se proziva najboljim na svijetu jer on misli da to i jest. Možda je to i točno, no Mourinho je nanišanio i odapeo ravno na to mjesto, poručivši:

“Ronaldo Nazario, najbolji Ronaldo ikad! Nikad nisam vidio nekog sličnog, nikad nisam vidio nekog sličnog.”

Izjava je ovo koja stiže iz dokumentarca o životu i karijeri Mourinhova mentora Bobbyja Robsona s kojim je portugalski stručnjak surađivao u njegovoj sezoni na klupi Barcelonine momčadi. Bilo je to u sezoni 1996/97 kada je iz PSV-a doveden brazilski napadač Ronaldo.



Jose Mourinho appears to take a dig at Cristiano Ronaldo by declaring Brazilian striker as 'the best Ronaldo ever' https://t.co/YliiIeApuR — MailOnline Sport (@MailSport) May 3, 2018

Najbolja sezona

U svojoj jedinoj sezoni u dresu katalonskog kluba Ronaldo je osvojio tri naslova i u odigranih 49 utakmica postigao 47 pogodaka. Nastaupao je poslije umirovljeni brazilski as za Inter, Milan i Real Madrid prije no što je karijeru okončao u Corinthiasu, a osvojio i (drugi) naslov na Svjetskom prvenstvu. Zabio je osam golova, a pogodak na putu do svjetske krune nije postigao samo u četvrtfinalnoj utakmici. U finalu je bio dvostruki strijelac u 2-0 pobjedi protiv Njemačke.

Mourinho vjeruje da, ipak, nikad nije bio u takvoj formi kao u sezoni 1996/97.

“To je bila njegova najbolja godina, a Robson mu je bio poput oca. Razumio je osobnost brazilskog dječaka i istovremeno mu davao slobodu da se igra na terenu”, zaključio je Mourinho.