Nogometaši zagrebačkog Dinama jučer su u Londonu na stadionu Tottenham Hotspura, protiv istoimenog moćnog domaćina u prvoj utakmici osmine finala Europske lige, izgubili 0:2. Bio je to prvi poraz za Plave ove sezone u Europskoj ligi.

TOTTENHAM – DINAMO 2:0: Plavi hrabro pali u Londonu u velikoj utakmici; Nevjerojatni Harry Kane junak dvoboja

Špekuliralo se u medijima prije utakmice u kojem će sastavu i na koji način će shvatiti utakmicu Jose Mourinho, hoće li odmarati svoje najjače adute za veliki nedjeljni derbi protiv Arsenala u bitki za sjeverni London ili će s najjačim snagama na plave trupe iz Zagreba…

Mourino nije podcijenio Dinamo i to je Plavima najveći kompliment

Iako su engleski mediji zapostavili Dinamo i nisu mu dali baš previše pozornosti uoči dvoboja, Mourinho je itekako ozbiljno shvatio prvaka Hrvatske i od prve minute poslao i Kanea i Sona i Allija, dok je Bale ušao s klupe. I upravo je to najveći kompliment koji je Dinamo dobio od Special Onea koji cijeni hrvatski nogomet i hrvatske nogometaše…

“Dobro, već sam vidio kako to izgleda u Engleskoj jer sam s West Hamom igrao kvalifikacijske utakmice za Europsku ligu i slično, oni su puno više orijentirani na Premier ligu osim kad se radi o utakmicama Premier lige odnosno susretima s klubovima koji se tretiraju kao engleska razina a takvih je malo. To je sad tema engleskih medija a što se tiče Mourinha, mene to nije iznenadilo jer Tottenham je već godinama pri vhu ali i bez trofeja. Mourinho je ovo polufinale koje igraju u Liga kupu proglasio utakmicom sezone jer želi doći u finale i osvojiti trofej. Isto tako, to se odnosi na Europsku ligu. On je preiskusan trener, prekvalitetan, poznaje nogometne relacije i jasno mu je da Tottenham ima momčad koja objektivno može osvojiti Europsku ligu. Tako da on jednostavno ne želi ništa prepustiti slučaju. U skupini su imali jedan mali kiks od Antwerpena od kojeg su poraženi 2:1. No, poslije toga protiv Wolfsbergera se već vidjelo da su oni itekako ozbiljno shvatili čak i takvog suparnika. Prema tome, siguran sam da Tottenham juriša na osvajanje Europske lige i imat će velike šanse jer su sigurno po kvaliteti u TOP 3 momčadi ovog natjecanja”, kazao nam je odmah nakon utakmice bivši nogometaš sad trener Nikola Jurčević, koji jako dobro poznaje engleski nogomet jer je od 2015. do 2017. godine bio pomoćnik Slavenu Biliću na klupi londonskog West Hama.

Dinamo je zaigrao u očekivanom sastavu, ozlijeđenog Gvardiola na lijevom je boku zamijenio Leovac, Zagrepčani su se trudili, izašli pravovremeno u nekoliko dobrih kontranapada, imali par dobrih akcije i šuteva posebno onaj Oršića na početku susreta i Petkovića u drugom poluvremenu u 60. na asistenciju Ivanušeca kad nije loptu lijevom dobro stisnuo, ali većim dijelom utakmice bili u podređenom položaju…

‘Tottenham je ipak klasa iznad’

“Upravo zbog ovog što sam kazao, na bih izdvajao nikog u momčadi Dinama. Znate, ponekad se treba promatrati utakmicu u konktekstu suparnika protiv kojeg igraš. Zato je ponekad, koliko kod to zvučalo malo paradoksalno, bolje igrati Europsku ligu zbog toga što Liga prvaka nosi određene frustracije a EL donosi, može donijeti puno zadovoljstva jer možeš naletjeti na ekipe svog ili malo višeg ranga. Tottenham je ipak klasa iznad. Što se tiče angažmana, borbenosti, igrači Dinama su htjeli najbolje ali se vidjelo da za ovu stepenicu najvišu ipak nedostaje kvalitete da bi se pariralo takvoj momčadi. No, kad imaš takvu klasnu momčad, za takvu razinu Dinamu treba više kvalitete i vremena. Jedan častan rezultat na kraju za Dinamo koji se nije osramotio, nego se pokazao, odigrao korektno”, objašnjava nam Nikola Jurčević.

Mourinho je po svom dobrom starom običaju zaigrao u svom poznatom sustavu 4-2-3-1. Dinamo je, s druge strane, dopustio Ndombeleu i Sissoku da kreiraju igru, cilj je bio spriječiti protok lopte do Allija, Sona ili Kanea. I to su Zagrepčani dobro radili, pa se nestrpljivi Kane sredinom prvoga dijela počeo spuštati u sredinu po loptu i navlačiti na sebe pozornost odnosno odvlačiti svog igrača, tj puštati u prostor iza sebe svog suigrača da se ubacuje između linija…

“Nije me Mourinho iznenadio u ničem da vam budem iskren. Vidio sam da Tottenham igra ozbiljnu utakmicu ali ne na svom nekom limitu. Rekao bih da su dvoboj protiv Modrih shvatili na jedan ozbiljan i koncentriran način, ali nisu igrali na nekom svom maksimumu i to im je bilo dovoljno da pobijede i naprave prednost za uzvrat. Ne, nije me iznenadio Mourinho. Naviknuo sam gledajući stalno utakmice Premier lige. Mourinho ima varijantu takvu da uvijek protiv jakih suparnika poput Uniteda, Cityja i sličnih momčadi igra dosta duboku obranu, igra na ubojite kontre pogotovo preko Kanea i Sona, a kad igra protiv ekipa protiv kojih su bolji i kvalitetniji onda se pretvaraju u momčad koja igra na način kao što je to igrala protiv Dinama, da drži i posjed i kontrolu. Tako da je to bilo nešto što sam i očekivao. Bilo bi iluzorno očekivati da će Tottenham protiv Dinama igrati na kontre”, govori nam Nikola Jurčević.

Kane postao prevaga na terenu

Dinamo je u prvih 45 minuta uputio tri udarca u okvir suparničkog gola, ali sva tri su bila s velike udaljenosti te nisu natjerala Huga Llorisa na ozbiljniju intervenciju. U najboljoj poziciji bio je Oršić koji je nakon samo 40-ak sekundi pobjegao Aurieru no uslijedio je mlak udarac po zemlji kojega je francuski reprezentativni golman Hugo Lloris lakoćom uhvatio.

Kako je utakmica odmicala, Kane je postao prevaga na terenu. Na kraju je špica engleske reprezentacije iskoristila dvije pogreške Dinamovih braniča, pa Tottenhamu osigurao koliko-toliko miran uzvrat u Maksimiru. Prvo je zabio u 24. za 1:0 nakon što mu se lopta odbila u noge do stative koju je nakon sjajne solo akcije pogodio Lamela, dok je kod drugog u 70. za 2:0 Teophile – Catherine loše reagirao.

“Mourinho je dobar poznavatelj hrvatskog nogometa. Na kraju krajeva, ima iskustva s našim igračima. Potpuno mu je jasno da takve momčadi, na kraju krajeva i Dinamo, ukoliko ih se podcijeni i dozvoli da se razmašu, razigraju, da mogu biti vrlo nezgodni. I Mourinho je sve napravio da njegovi izabranici ne dođu u takvu situaciju, da ne pristupe dvoboju opušteno, da ne dođe do neugodnog iznenađenja”.

Tottenham je pokazao da je dimenzija više u odnosu na Dinamo. Spursi su danas deseta najskuplja momčad svijeta i jedna od najboljih momčadi Premier lige unatoč trenutno sedmoplasirani u prvenstvu. Početnih 11 Josea Mourinha vrijedio je čak 441,5 milijuna eura, samo Kane prema Transfermarktu vrijedi 120 milijuna eura u donosu na ukupno 103.35 milijuna eura koliko vrijedi čitava Dinamova momčad prema istom specijaliziranom nogometno-statističkom portalu.

I protiv jedne takve moćne i skupe ekipe, Zagrepčani su dali sve od sebe. Ivanušec je opet bio dojmljiv, Petković i Oršić trudili su se koliko su mogli, Petković je ponovno puno radio na terenu ali su ga Englezi bili dobro zatvorili, znajući od kud u redovima Modrih prijeti opasnost. Livaković je imao nekoliko odličnih obrana, posebno u drugom dijelu kad je skinuo jedan pokušaj Baleu iz slobodnjaka kao i prije toga onaj Bergwijna iz blizine. Sve u svemu, nije to bilo loše, Dinamo je odigrao jednu dobru utakmicu ali ništa više od časnog poraza nije mogao napraviti. Nikola Jurčević pamti puno toga iz dana kad je radio u Premiershipu zajedno s Bilićem i svojim suradnicima, pamti naravno i okršaje s Tottenhamom.

‘S Tottenhamom smo igrali promjenjivo’

“Pogotovo Tottenham s kojim smo s Bešiktašem igrali i prije odlaska, dolaska u Premier ligu, kako god… Igrali smo s njima u skupini EL, u situaciji kad je tek počinjao i prvi put na sebe skrenuo pažnju Harry Kane. Čak bi rekao pomalo slučajno, jer su u to vrijeme bili u Premier ligi na početku prvi izbor Adebayor i Soldado čini mi se, a Kane je u to vrijeme bio igrač koji je igrao utakmice EL i grupne faze, kao neka alternativa. Upravo na tim utakmicama dao nam je i gol. Postigao je Kane pogodak nama u Londonu. Upravo na tom natjecanju Kane krenuo sa strelovitim usponom. Prije toga, bio je na dvije posudbe u kojima se i nije nešto posebno istaknuo. Vratio se u Tottenham i to je bio start njegove blistave karijere. Tada smo ga prvi put upoznali a sa Spursima smo igrali često, imali smo prijateljski odnos s Pochetinom koji je u to vrijeme bio trener Tottenhama. Igrali smo s njima promjenjivo, nekad bi ih pobijedili, nekad bi izgubili i to je bila jedna sjajna ekipa Spursa u kojoj i danas ima nekoliko tadašnjih igrača. Tada je još bio u momčadi Erikson, Dele Alli je tada briljirao a on je u zadnje vrijeme dosta pao. Kane je bio tu i Tottenham je u tom periodu bio momčad koja je stalno bila prvi vrhu, malo je izgledalo da bi mogli do naslova prvaka ali nedostajao joj je taj pobjednički mentalitet kojeg imaju najjače momčadi”.

Jurčević nam je naglasio kako je Mourinho u nekim fazama svoje karijere igrao 4-1-4-1 a kako sad igra 4-2-3-1 i kako ima prepoznatljivu varijantu igre…

‘Mourino ima takvu kvalitetu u momčadi da se sa svima može nositi, ne mora igrati tako zatvoreno’

“Mourino ima takvu kvalitetu u momčadi da se sa svima može nositi, ne mora igrati tako zatvoreno. No, to je neko njegovo opredjeljenje i na taj način je on polučio uspjehe. Takav način njegove igre malo ga dovodi u zonu kritika nogometne javnosti i novinara, zato što je zavladao trend i trenera i klubova koji jednostavno traži dominaciju u svakom trenutku. Tu mislim na velike klubove Liverpool, Bayern, Man City, Real itd, a Jose Mourinho se nekad postavi u tim velikim utakmicama destruktivno i osim toga u veznoj liniji obično bira jedan do dva igrača koja su defenzivnija. Malo on uvijek zatvori. To je njegova filozofija, način na koji je postao najbolji trener svijeta svojevremeno ali sad su se malo okrenuli i promijenili trendovi. Bez sumnje, on je trener koji je obilježio posljednjih 15-20 godina u nogometu. Naravno da ne mislim da je njegov način igre antinogometni, Tottenham ima momčad kad su svi zdravi, oni mogu igrati skroz ravnopravno protiv bilo koje velike momčadi. Oni imaju fizičku moć i klasu. Mogli bi igrati puno otvorenije i atraktivnije. Gledao sam puno utakmica Spursa na ovoj razini u Premier ligi, s klubovima od kojeg su oni objektivno jači i recimo danas, ne možemo reći da je protiv Dinama to bila destrukcija. Tottenham je objektivno za klasu bio bolji od Dinama, pa to ne može biti destrukcija. Ali, ako me pitate za današnji trend nogometa, onda ću reći da je to sasvim drugačija priča. Man City, Bayern, Liverpool danas igraju beskompromisni nogomet. Naravno, od momčad koje nisu tako zvučne a oduševljavaju su Leipzig, Atalanta, takva vrsta nogometa koja mene fascinira i koja mi se sviđa. Naravno da bunker i igra koju Mourinho forsira protiv jačih ekipa nije baš za nogometne sladokusce. A opet s druge strane kao trener, ne mogu si dozvoliti preveliku kritiku Morinha, zato što je on živuća trenerska legenda. Ne mogu podcjenjivati njegove dosege”, ističe nam Jurčević.

West Ham u prvoj sezoni s Bilićem i Jurčevićem na klupi je bio hit, specijalizirali su se za rušenje velikana

Kad je Jura s Bilićem bio u West Hamu, Mourinho je još uvijek vodio Chelsea. Te prve sezone 2015./2016. West Ham je bio momčad specijalizirana za skidanje skalpova velikanima Engleske. Čekičari su bili najugodnije iznenađenja prvenstva, osvojivši sedmo mjesto. Pobijedili su na Emiratesu Arsenal pa nakon toga Liverpool na Anfieldu (postali su Jurčević i Bilić prvi treneri koji su vodili West Ham do pobjede protiv Liverpoola na Anfieldu od 1963. godine), a onda i Man City također na gostovanju. Slavili su te sezone i protiv Man Uniteda s 3:2 kao i protiv Mourinhovog Chelsea 2.1 dana 24. listopada 2015…

Osvojili su Jurčević i Bilić u svojem prvom mandatu 62 boda, njihova momčad zabila je čak 65 golova, u cijeloj sezoni izgubili su samo osam utakmica, a na gostovanjima su izgubili svega pet puta. Odlična sezona…

“Mourinho je prvo bio u Chelseaju, pobijedili smo ih i nedugo nakon toga on je dobio otkaz i druge godine je bio u Unitedu. Imali smo dosta uspjeha protiv najvećih tamošnjih klubova što je bila jedna nevjerojatna sezona, dotad kao nikad u povijesti. I ove je West Ham jako dobar, dobro možda ne protiv najboljih, najvećih momčadi… Imali smo mi tada nekoliko susreta s Mourinhom. Uvijek korektan ali vidi se da je čisti natjecatelj. Njegovo raspoloženje ovisi o tome je li njegova momčad pobijedila ili izgubila. Ukoliko njegova momčad ne pobijedi utakmicu, kod njegova je vidljiva ta promjena raspoloženja. U Engleskoj je običaj da nakon dvoboja sjede treneri u trenerskim prostorijama, 15-20 minuta do pola sata s protivničkim trenerom. I kad Mourinho pobijedili ili izgubi korektno čestita ali kad izgubi vidi se da nije baš više u varijanti dobrog raspoloženja za neka posebna druženja”.

‘2:0 je komforan rezultat za Tottenham ali nije rezultat koji se ne može promijeniti’

Jurčević nam je za kraj rekao:

“U nogometu je sve moguće, 2:0 je komforan rezultat za Tottenham ali nije rezultat koji se ne može promijeniti. Prema tome, Tottenham je favorit ali u nekoj ludoj utakmici sve je moguće. Pogotovo ako se dogodi, što se ovog puta nije dogodilo, onog malog engleskog podcjenjivanja. No, da bi Dinamo iznenadio potreban mu je jedan ludi dan i jedan indisponirani dan Tottenhama”.