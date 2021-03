Mourinho i Spursi na Maksimiru gostuju za tjedan dana

Zagrebački Dinamo izgubio je 2:0 na gostovanju kod Tottenhama u prvoj utakmici osmine finala Europske lige. Modri su igrali solidno, ali nisu mogli puno protiv Josea Mourinha i njegovih Spursa.

Oba pogotka na utakmici za rutinsku pobjedu engleske momčadi zabio je jedan od najboljih napadača svijeta Harry Kane.

Nakon utakmice je za Arenu Sport utakmicu prokomentirao trener Tottenhama Jose Mourinho.

‘Igrao sam s Realom u Zagrebu’

“Bila je ovo teška utakmica, Dinamo je momčad koja se dobro brani, ali kontre su htjeli iznenaditi. Ovaj rezultat je ‘kratak’, nije nam dovoljan, ali pokušat ćemo se više potruditi u drugoj utakmici”, rekao je Mourinho pa progovorio o svojim iskustvima s Maksimirom i Zagrebom.

“U ovom trenu, igrati bez navijača nije isto, igrao sam u Zagrebu s Realom i znam kakva je moć tog stadiona. Ovako atmosfera neće praviti razliku, znam da Dinamo ima dobru momčad i da im rezultat 2:0 im daje nadu. Mi se moramo uozbiljiti igrati kao danas”, zaključio je The Special One.

Slavni portugalski trener dao je i izjavu za britanski BT Sports.

“Vjerujem da bi još jedan gol bio ogledalo današnje igre i stavio bi nas u puno bolji položaj. Prije utakmice, da ste me pitali bih li prihvatio rezultat 2:0, potpisao bih. To je dobar rezultat jedino ako napravimo dobro svoj posao u Zagrebu. Bit će to teška utakmica. Doma im je puno ugodnije za igrati i nemaju ništa za izgubiti“, rekao je Mourinho.

Mourinho i Spursi na Maksimiru gostuju za tjedan dana.