MOURINHO NAKON LJEPOTICE TURNIRA NEMA MILOSTI ZA DE GEU: ‘On je moj momak i boli me to reći, ali…’

Nakon dva dana SP-a, Španjolska i Portugal odigrali su najbolju utakmicu turnira

Španjolska i Portugal odigrali su jučer fenomenalnu utakmicu u Sochiju, koja je završila 3-3, a susret je obilježilo nekoliko stvari.

RONALDO SAM SAMCAT IZBORIO BOD ZA PORTUGAL: Hat-trick Portugalovog furioznog kapetana u remiju sa sjajnim Španjolcima

Cristiano Ronaldo postigao je svoj prvi hat-trick na Svjetskim prvenstvima, Nacho je skrivio jedanaesterac, a onda postigao najbolji pogodak dosadašnjeg dijela turnira, Andres Iniesta na svom posljednjem SP-u je igrao kao da mu je ponovo 25 godina, a David de Gea napravio je još jednu visokoprofilnu pogrešku u dresu Španjolske.

Njegov trener iz Manchester Uniteda, Jose Mourinho, analizirao je utakmicu za engleski RT te se osvrnuo i na pogrešku svog pulena.

“On je moj momak i boli me to reći, ali on i sam zna da je to bila grozna pogreška. Takve pogreške ne radi kod nas u Unitedu – bio je igrač sezone, fenomenalno je branio. Ali takve stvari se dogode i najvećima”, rekao je Mourinho.

Mourinho je komentirao i Portugalove golove, tijek utakmice i način igranja Španjolske.