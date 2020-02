MOURINHO JE OZBILJNO KRENUO PO FA KUP: Spursi u jakom sastavu slavili protiv Svetaca

Spursi će u daljnjoj fazi natjecanja igrati protiv Norwicha

Jose Mourinho krenuo je po FA kup. U utakmici protiv Southamptona sa svojim je Tottenhamom slavio rezultatom 3:2 protiv Southamptona i tako se plasirao u osminu finala prestižnog engleskog nogometnog natjecanja.

Početak iz noćne more bio je to za Svece. Stephens je u 12. minuti ugurao loptu u vlastitu mrežu, no irski napadač Shane Long do kraja orvog dijela je poravnao rezultat. Posrpremio je loptu u mrežu nakon borane Llorisa.

[VIDEO] LIJEVOM NOGOM S LIJEVE STRANE IZ MRTVOG KUTA: Bilićev miljenik zabio je nemoguć pogodak

Mreže su na Londonskom stadionu mirovale sve do 72. minute, kad je počala prava rapsodija golova. Danny Ings, nekadašnji igrač Liverpoola, na najbolji je mogući način završio kontru u kojoj je praktički sam išao na obranu Spursa, no odmjerenim je udarcem u lijevi Llorisov kut doveo svoju momčad u vodstvo.

Samo šest minuta kasnije Lucas Moura poravnava rezultat, da bi u 87. minuti Son iz penala zabio za prolazak Tottenhama u osminu finala. Spursi će u daljnjoj fazi natjecanja igrati protiv Norwicha.