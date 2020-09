Gareth Bale stigao je u Tottenham na jednogodišnju posudbu iz Real Madrida. Nagađanjima je stigao kraj kad je Velšanin konačno stigao u London, no uslijedile su loše vijesti.

Naime, Bale neće moći odmah nastupiti za klub u kojem se proslavio jer je ozlijeđen. Kako javlja Marca, morat će pauzirati mjesec dana nakon što se vratio s reprezentativce pauze, a pokazao je to obavezni liječnički pregled koji se radi kad nogometaši dolaze iz jednog kluba u drugi.

Inače, Balea su navijači dočekali s oduševljenjem u Londonu, smiješio se i on iz svog automobila, no uskoro su stigle vijesti o ozljedi zbog kojih su ti osmjesi ipak nestali.

Gareth Bale arrives in London ahead of his return to Spurs ⌛ pic.twitter.com/v5MydceSWT

— B/R Football (@brfootball) September 18, 2020