‘Misle da mogu ravnopravno razgovarati o nogometu s jednim od najvažnijih trenera’

Trener engleskog prvoligaša Tottenhama Portugalac Jose Mourinho rekao je da je naučio ignorirati kritike svojih trenerskih metoda i da je on “jedan od najvažnijih nogometnih trenera”.

‘Mislim da nitko neće razgovarati o raketnoj znanosti s ljudima iz NASA-e’

Mourinho je trenersku karijeru započeo u Benfici 2000. godine i od tada vodio Porto, Chelsea, Inter, Realu i Manchester United.

Portugalac je u Tottenhamu zamijenio Mauricija Pochettina, ali se našao pod pritiskom kada je njegova momčad skliznula na šesto mjesto u engleskom prvenstvu nakon što je bila vodeća u studenom. Klub iz sjevernog Londona također je ovaj mjesec izbačen iz Europske lige nakon što je u osmini finala ukupno izgubio od zagrebačkog Dinama iz Zagreba 3:2.

“Mislim da nitko neće razgovarati o raketnoj znanosti s ljudima iz NASA-e”, rekao je 58-godišnji Mourinho u virtualnom događaju koji je organizirao sponzor kluba…

“Ali misle da mogu ravnopravno razgovarati o nogometu s jednim od najvažnijih trenera. To je ljepota nogometa. Naviknuo sam na to. Cijenim to. Dakle, to je u redu za mene.”

‘Nekad sam ih nazivao Mourinistima‘

Mourinho je rekao da ga njegovi pristaše, koje je nazvao ‘Mourinistas’, motiviraju da se odupre poteškoćama.

“Nekad sam ih nazivao Mourinistima, jer u Portugalu koristimo ‘ista’ na kraju imena kluba koji volimo, da izrazimo podršku”, rekao je. “Imam toliko Mourinista širom svijeta da igram za njih.”

Spursi 4. travnja igraju u gostima kod Newcastle Uniteda u Premier league.