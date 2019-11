MORAMO TO TAKO REĆI. ŠTO ĆE PJACA ZAPRAVO U DINAMU? Je li transfer realan i hoće li se uopće uklopiti u Bjeličinu ekipu

Do nas je došla neslužbena informacija kako se već vode pregovori oko mogućeg dolaska Pjace

Da je Dinamo postao magnet za mlade igrače koji spašavaju karijeru, to je jasno već svima u Europi. Dani Olmo se odrekao čuvene Barcelonine akademije “La Masije”, Bruno Petković bio je ismijavan jer je napadač koji ne može zabiti gol, Mislav Oršić je bio u Koreji u ranim dvadesetima, Leovac igra najbolji nogomet karijere u poodmaklim godinama, Dino Perić je lutao po HNL-u, Teophile-Catherine je došao kao slobodan igrač iz Francuske… Ma uglavnom, gotovo je cijela momčad Dinama sastavljena od igrača koji su došli tražiti drugu šansu.

VRAĆA LI SE PJACA U DINAMO? Doznajemo što se događa i u kojoj je fazi cijela priča oko Vatrenog

Tog Petkovića danas traži, kako pišu po Europi, Barcelona. Mislav Oršić je hit-igrač u Ligi prvaka. Neka vam taj podatak malo mili kroz misli. Dani Olmo? A što više napisati o tom dečku osim da je trenutno jedan od najboljih mladih igrača na svijetu. Svi su oni, u jednom trenutku karijere bili otpisani, sprdan, šikaniani i osporavani. Danas su zahvaljujući čudotvorcu Nenadu Bjelici tu gdje jesu, ali mnoge su se posrnule zvijezde, očito pomamile za instant-servisom na Maksimiru.

Spas u Dinamu

Do nas je došla neslužbena informacija kako se već vode pregovori oko mogućeg dolaska povremenog hrvatskog reprezentativca Marka Pjace. Pjaca je najskuplje prodani Dinamov igrač u povijesti, prodali su ga 2016. godine Juventusu za basnoslovnih 23 milijuna eura, ali nakon toga je Pjaca iz sezone u sezonu sve više krahirao. Em su ga, idemo sada biti malo brutalniji, satrale teške ozlijede, em je pokušavao kojekavim stranputicama preko Schalkea i Fiorentine doći do prve momčadi Juventusa, a na kraju je, da ne duljimo, gotovo sramotno, prebačenu Juventusovu Primaveru.

Pjaca je danas u škripcu, razvojne godine mu prolaze, ne igra, miljama je daleko od reprezentacije, a konačno se riješio povreda i spreman je igrati, ali ga nitko u Juventusu ne doživljava. Novi trener Maurizio Sarri ionako ne preferira igrače koji se još razvijaju i pragmatično pribjegava samo onim, takozvanim, gotovim igračima s kojima zna na čemu je i iz kojih može izvući maksimum bez da ovi imaju prevelikih oscilacija i devijacija u formi. S Pjacom se još mora puno raditi, ali u pozitivnom smislu, jer čovjek ima ogroman, ali neostvaren talent.

A je li baš spas u Dinamu?

Juventus i dalje traži prigodno mjesto za slanje Pjace na posudbu, a očito je nekome pao napamet i Dinamo. Međutim, moramo se zapitati, između ostalog, može li Dinamo financijski podnijeti Marka Pjacu, odnosno, treba li Nenadu Bjelici uopće takav profil igrača?

Dinamo ne može kupiti Marka Pjacu jer ovaj, čak iako mu je cijena pala za dvostruko i dalje vrijedi, za “modre” suludih, deset milijuna eura. Međutim, ne bi tako jeftina bila niti posudba. Schalke ga je morao platiti 800 tisuća eura, a Fiorentina čak dva milijuna eura. Popriličan je to novac za igrača koji će u klubu biti tek sezonu ili samo pola sezone, a na kraju će se vratiti u svoj klub i tamo nastaviti dobru ili u Pjacinu slučaju lošu formu. Dakle, financijski je to vrlo velik rizik.

No, Dinamu čak i ne bi tako loše došlo još jedno krilo. Trenutno, Pjaca Dinamo ne treba. Oršić i Olmo drže krilne pozicije i ne znamo tko bi to trebao doći u Dinamo, možda nekakav Cristiano ili Messi da ih Bjelica makne s tih pozicija. E sada, ako se dogodi da jedan od njih napusti klub na zimu, Pjaca bi mogao poslužiti kao nadomjestak, ali svakako bi mu trebao proces prilagodbe na nogomet kakav danas igra Dinamo. “Modri” su pod Bjelicom taktički drastično evoluirali i trener je to posložio vrhunski u svim segmentima, a ako će se od Pjace očekivati, a hoće, da preuzme ulogu Oršića ili Olma, u slučaju da jedan od njih ode, jer ipak je riječ o visokoprofilmom nogometašu, morat će se itekako prilagoditi Bjeličinu sustavu.

Sve se promijenilo

Dinamu nedostaje krilnih igrača, imaju tu Hajrovića, Kadziora i Atiemwena, ali to jednostavno nisu igrači koji bi mogli kvalitetom nadomjestiti Oršića ili Olma, a Pjaca bi mogao. Ali pitanje je bi li mu tih pet mjeseci koliko se otprilike igra drugi dio sezone, bio dovoljan da se profilira u igrača kakvog svi očekuju vidjeti. Dinamo ne igra nogomet kakav je igrao Marko Pjaca kada je bio tu, gdje je bio sav fokus na njemu i gotovo cijela momčad je radila da bi on stizao u dobru gol-šansu, ali danas je priča znatno drugačije.

Danas se u Dinamu ne traži egzekutor, danas je cijela Dinamova momčad jedan veliki egzekutor, zbog toga je teško reći tko je trenutno najbolji igrač u Dinamu. Neki će reći bez Ademija to ne ide, neki da je Moro top-igrač, pa onda tko je bolji Olmo ili Oršić? Petković? Perić? Livaković? Ma niti jedan, momčad je ta koja pobjeđuje u Bjeličinom Dinamu, ali dok je Pjaca bio tu, činjenica je, on je sam nosio te zadnje sezone Dinamo i gotovo sve mu je bilo podređeno, a sada ga to neće dočekati.

Stoga, pitamo se sada, pomalo retorički, treba li Pjaca Dinamu?